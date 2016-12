Orange intéressé par un rachat de Canal+

Alors que SFR accélère ses emplettes dans les contenus, Orange semble aussi décidé à avancer sur ce segment stratégique. L'opérateur historique serait intéressé par un rachat du groupe de TV payante Canal+, filiale de Vivendi, s'il était mis en vente, a indiqué jeudi le patron de l'opérateur télécoms français Stéphane Richard cité jeudi par Les Echos sur son site internet. "Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait", a déclaré le responsable interrogé sur les hypothèses de rapprochement entre les deux groupes évoquées depuis plusieurs mois.

"Beaucoup de raisons poussent à une alliance entre Orange et Canal+ dont la forme et l'importance restent à définir", a expliqué Stéphane Richard qui s'exprimait en marge d'un déplacement au Maroc. Vivendi, la maison-mère de Canal+, sous la houlette de son principal actionnaire Vincent Bolloré, consacre beaucoup d'efforts à une relance de la chaîne cryptée sans réussir pour l'instant à stopper l'hémorragie d'abonnés.

Un rapprochement entre Orange et Vivendi a été évoqué par plusieurs médias, alors que Canal+ subit la concurrence de plus en plus vive dans les contenus de SFR, filiale du groupe Altice. Les médias italiens ont évoqué la possibilité de l'apport par Vivendi de sa part de 24,19% de Telecom Italia à Orange en échange de son entrée au capital de l'opérateur historique français.

(avec AFP)