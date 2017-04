Orange tacle TF1, qui veut le faire payer pour ses chaînes

En marge de la présentation d'Orange Bank à Paris, ce jeudi, Stéphane Richard a sorti les griffes contre TF1. Alors que le groupe de télévision a menacé d'interrompre la diffusion de ses chaînes gratuites auprès des opérateurs télécoms s'ils ne daignent pas le rémunérer, le PDG de l'opérateur historique s'est fendu d'une très ferme mise au point.

« Je comprends d'un certain point de vue le souhait de TF1. Tout le monde aimerait bien avoir des revenus supplémentaires sans charge, canarde le PDG. Mais je pose une question simple: où est l'intérêt de l'utilisateur ? Parce que le grand absent de ce débat, c'est l'utilisateur. C'est vous et moi qui regardons la télé le soir. Ici, s'agit-il en fait d'introduire un nouveau modèle économique dans lequel l'utilisateur serait mis à contribution ? En d'autres termes, est ce que l'utilisateur, vous et moi, va payer pour regarder TF1 ? C'est ça la question. Parce que si on ne demande pas [à l'utilisateur] de payer, cela signifie en fait qu'on prend du pognon - excusez-moi... -, chez l'opérateur pour le verser dans la poche de TF1... »