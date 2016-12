Philips vend la majorité de Lumileds pour 1,5 milliard de dollars

Avec cette vente, Philips s'attend à recevoir des recettes en liquide, avant taxes et coûts liés à la transaction, d'environ 1,5 milliard de dollars (1,420 milliard d'euros), a déclaré le groupe néerlandais. La transaction devrait être finalisée "dans la première moitié de 2017", selon le communiqué. Selon l'accord, Philips conservera 19,9% des actions restantes de Lumileds.

En janvier, Philips et un consortium asiatique, GO Scale Capital, avaient annulé la vente, annoncée en mars 2015, pour 2,8 milliards d'euros, d'une part majoritaire de Lumileds. Ils n'avaient pas obtenu l'aval du Comité pour les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) pour réaliser la transaction.

"Avec cette transaction, nous compléterons une phase importante de la transformation de notre portefeuille et je suis satisfait que nous ayons trouvé, en Apollo, le bon propriétaire de Lumileds", a déclaré Frans van Houten, directeur exécutif de Philips.

Lumileds fabrique des composants pour des lampes LED et des phares de voiture. Elle opère dans plus de trente pays, emploie 9.000 personnes et ses ventes 2015 ont atteint environ 2 milliards de dollars.

Le fonds américain Apollo Global Management "est un gestionnaire international d'investissements alternatifs, avec des biens sous gestion d'environ 189 milliards de dollars, en fonds propres privés, crédits et fonds immobiliers, et a investi dans un groupe de neuf industries", d'après le communiqué.

Le recentrage sur le secteur de la santé

Fondé en 1891, Philips a longtemps été spécialisé dans la production de téléviseurs, de petit électroménager et d'ampoules. Mais au tournant du millénaire, le groupe a développé la production de matériel médical pour ensuite abandonner la production de téléviseurs face à la concurrence asiatique.

Philips a finalement annoncé fin 2014 vouloir vendre ses activités d'éclairage afin de se consacrer entièrement au matériel médical et au bien-être, activités à hautes marges moins exposées à la concurrence des pays émergents.

Fin mai, le groupe avait introduit à la Bourse d'Amsterdam une première tranche de son emblématique branche Philips Lighting, levant ainsi 750 millions d'euros.

(Avec l'AFP)