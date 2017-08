Piratage de HBO : les hackers réclament des millions de dollars de rançon

Des hackers veulent faire passer HBO à la caisse. Et ils ont un argument de masse : ils détiendraient, depuis la semaine dernière, 1,5 téraoctet de données appartenant à la chaîne câblée américaine, a révélé lundi 31 juillet Entertainment Weekly. Après avoir mis en ligne la semaine dernière deux épisodes des séries "Ballers" et "Room 104", les pirates informatiques ont fait fuiter ce lundi plusieurs documents... Dont des scripts de la saison en cours de "Game of Thrones", la poule aux œufs d'or de HBO. Les pirates auraient aussi publié la liste des numéros de portable et des adresses mail des acteurs de la série, comme Peter Dinklage, Lena Headey et Emilia Clark, révèle l'agence Associated Press. Ce n'est pas tout. Les hackers auraient également dévoilé l'équivalent d'un mois de mails d'une responsable de la filiale du groupe Time Warner.

"On est un autre budget pour votre publicité !"

Les hackers ont posé un ultimatum à HBO, en exigeant une rançon de plusieurs millions de dollars en bitcoin dans les trois jours - sous peine de nouvelles divulgations dont la diffusion complète d'une série. Jusqu'ici, l'absence de rançon soulevait des questions quant aux motivations du groupe. Les pirates informatiques réclament l'équivalent de "six mois de salaire en bitcoin", tout en revendiquant gagner entre 12 à 15 millions de dollars par an, selon AP. "HBO a dépensé 12 millions en 2017 pour de la recherche marketing et 5 millions pour la publicité de la saison 7 de Game of Thrones. Donc vous pouvez nous considérer comme un autre budget pour votre publicité !" ont-ils écrit dans un message vidéo adressé à la direction de HBO, rapporte Wired. Les hackers disent avoir pris 6 mois pour pouvoir pirater la chaîne.

Une "intrusion inquiétante"

Un examen du système informatique est toujours en cours chez HBO pour tenter de trouver l'origine de la faille survenue la semaine dernière. La chaîne câblée n'a toujours pas confirmé les données qui lui ont été dérobées, mais elle réitère que son système de messagerie électronique n'a pas été touché "dans son ensemble", selon un communiqué relayé par The Hollywood Reporter.

"Toute intrusion de cette nature est évidemment perturbatrice, troublante et inquiétante pour nous tous" s'inquiétait dans un e-mail diffusé en interne la semaine dernière Richard Plepler, le président de la chaîne. Il faut dire que le volume de données dérobées est impressionnant. S'il est confirmé, ce piratage pourrait devenir la plus grande cyberattaque dans l'histoire de la télévision - devant l'affaire Sony. En novembre 2014, la multinationale japonaise s'était fait pirater 200 giga octets... Soit 7,5 fois moins que le 1,5 téraoctet supposément volé à HBO.