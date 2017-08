Piratage de HBO : les hackers vont-ils spoiler la fin de Game of Thrones ?

Le groupe de hackers, surnommé "Mr Smith", veut encore frapper. Après avoir volé 1,5 téraoctet de données à HBO début août, le collectif menace de mettre en ligne le septième et dernier épisode de la saison en cours de "Game of Thrones", la poule aux œufs d'or de la chaîne câblée américaine. Les pirates informatiques disent avoir accès "à de nombreuses plateformes HBO", rapportait ce week-end Mashable.

Ces derniers ont déjà diffusé des scripts de la série médiévale et des épisodes des séries "Ballers" et "Room 104". Mais ce n'est pas tout. Ils auraient également diffusé des informations gênantes pour la filiale de Time Warner, comme l'équivalent d'un mois de mails d'une responsable du groupe, les identifiants des réseaux sociaux de la chaîne mais aussi la liste des numéros de portable et des adresses mail de certains acteurs principaux de "Game of Thrones", révélait l'agence Associated Press.

Une rançon de 6,5 millions de dollars en bitcoins

En guise de commentaire, HBO a recyclé un communiqué de presse déjà utilisé depuis le début de la crise.

"Nous ne sommes pas en communication avec les pirates informatiques et nous n'allons pas commenter chaque fois qu'une nouvelle information est diffusée", a déclaré la chaîne. "Les pirates peuvent continuer à diffuser des morceaux d'informations volées dans une tentative de générer l'attention des médias. C'est un jeu auquel nous ne participerons pas."

Pour cesser les divulgations, les hackers réclament à la chaîne depuis mi-août une rançon de 6,5 millions de dollars en bitcoin. Ils souhaitent obtenir l'équivalent de "six mois de salaire en bitcoin", tout en revendiquant gagner entre 12 à 15 millions de dollars par an, selon AP. "HBO a dépensé 12 millions en 2017 pour de la recherche marketing et 5 millions pour la publicité de la saison 7 de Game of Thrones. Donc vous pouvez nous considérer comme un autre budget pour votre publicité !", ont-ils écrit dans un message vidéo adressé à la direction de HBO, rapporte Wired.

Records d'audience malgré les fuites

Mais la chaîne ne semble pas disposée au chantage. HBO aurait consenti à payer seulement 250.000 dollars à des "hackers blancs" (des white hat en termes informatiques) pour qu'ils détectent l'origine de la faille, rapporte Variety. Sans compter que la chaîne est habituée à voir ses productions se retrouver sur des sites illégaux dès le premier jour de leur diffusion. "Game of Thrones" détient ainsi depuis cinq ans le titre de la série la plus téléchargée illégalement au monde, selon un rapport annuel de Torrent Freak.

Surtout, la filiale de Time Warner enregistre des records d'audience depuis le début de la saison 7. Le premier épisode a attiré 10,1 millions de spectateurs devant leur poste. Un record pour la série, mais aussi pour la chaîne, souligne Entertainment Weekly. L'audience monte même à 16,1 millions de fans, en prenant en compte les plateformes de rediffusion et de streaming de HBO. L'épisode 4, malgré la fuite des hackers, a réuni 10,2 millions de téléspectateurs. De quoi rassurer la chaîne pour le succès de diffusion de son dernier épisode dimanche soir.