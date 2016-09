Pokémon GO : jamais un jeu mobile n'avait récolté 500 millions de dollars aussi vite

Pokémon GO a beau avoir perdu 15 millions de joueurs à la fin des vacances estivales, cela n'a pas empêché le jeu d'engranger des millions en micro-transactions à une vitesse record. Il aura fallu tout juste 60 jours après son lancement à l'application développée par Niantic pour atteindre les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en dépenses consommateurs, selon un rapport publié par les analystes d'App Annie.

Jusqu'ici, le record de rapidité était détenu par le désormais très célèbre Candy Crush Saga du britannique King, racheté l'an passé 6 milliards de dollars par Activision Blizzard, avec plus de 200 jours, soit 3,3 fois plus de temps qu'il n'en a fallu à Pokémon GO. Loin derrière, on retrouve les succès Puzzle & Dragons, qui mélange des puzzles et des combats et a connu une croissance explosive, et Clash of Clans, du finlandais Supercell, à qui plus de 400 jours ont été nécessaires pour atteindre le pallier des 500 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Nombre de jours nécessaires aux jeux mobiles pour atteindre 500 millions de dollars en micro-transactions sur Google Play et iOS. Crédits : App Annie.

Dans les semaines et mois à venir, les revenus liés à Pokémon GO devraient davantage croître puisque les micro-transactions ne seront plus le seul moyen d'augmenter le chiffre d'affaires. Outre la sortie prochaine de l'appli sur l'Apple Watch et d'un bracelet connecté permettant de capturer des Pokémons sans avoir à sortir son téléphone, Niantic signe des partenariats pour intégrer des établissements commerciaux dans le jeu. Les 3.000 McDonald's du Japon sont ainsi devenus les premières arènes sponsorisées et d'autres chaînes devraient suivre au vue du succès commercial du jeu.