Pour l’AMF, les conditions de l’OPE d’Altice sur SFR étaient "imprécises"

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a motivé mercredi sa décision de "non conformité" du projet d'offre publique d'échange (OPE) du groupe de médias et télécoms Altice sur la part du capital de SFR Group qu'il ne détient par encore (environ 22%) car elle jugeait les conditions "imprécises". Dans un communiqué, l'AMF a estimé que "la mise en oeuvre et les modalités" du projet de rémunération des actionnaires de SFR Group "demeurent imprécises" et que "l'impact serait négatif et potentiellement significatif" du fait des fourchettes de parités choisies pour l'offre.

"Ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'information destinée aux actionnaires minoritaires, notamment sur la justification de la parité d'échange retenue, soit complète, compréhensible et cohérente", estime l'Autorité. Altice a déjà indiqué mardi avoir l'intention de faire appel de la décision de l'AMF. Selon l'AMF, les conditions de rémunérations proposées par l'OPE "se situent au point le plus bas des fourchettes de parité retenues par l'expert" indépendant, qui n'a pas intégré "l'effet de ce contrat de rémunération dans ses travaux et dans sa conclusion sur l'équité du projet d'offre".

Altice songe à faire appel

L'AMF avait jugé mardi "non conforme" le projet l'OPE sur les 22% de SFR Group qui ne sont pas encore aux mains d'Altice. Le groupe de médias et télécoms avait réagi en estimant que la décision de l'Autorité allait "contre les intérêts des deux compagnies, leurs actionnaires et leurs employés". "En raison de la décision de l'AMF, l'offre est annulée, mais Altice se réserve le droit de faire appel devant la Cour d'appel de Paris" car la décision est "contraire aux régulations en vigueur des marchés financiers", avait ajouté Altice. SFR avait déclaré de son côté "prendre acte de la décision de l'Autorité des Marchés Financiers".

Altice avait lancé une OPE début septembre avec pour objectif de s'emparer des 22,25% du capital de SFR que le groupe ne détenait pas encore afin de "simplifier sa structure capitalistique et de renforcer sa flexibilité organisationnelle". L'offre proposait huit nouvelles actions ordinaire Altice NV de catégorie A, cotées à Amsterdam, pour cinq actions SFR. Altice espérait, s'il obtenait au moins 95% des titres de SFR, pouvoir alors retirer de la cote l'opérateur français.

(avec AFP)