Pour la première fois, l'usage du mobile dépasse celui du PC

Les supports mobiles sont en train de gagner la bataille des usages. Statcounter, une entreprise irlandaise qui édite un logiciel pour mesurer le nombre de visites sur un site web a analysé les pratiques des internautes sur plus de 2,5 millions de sites. Leurs résultats indiquent dans la dernière étude que 51,3% des pages ont été chargées sur des supports mobiles en octobre contre 47,7% pour les ordinateurs fixes et portables.

Une montée rapide du mobile

Selon les données présentées par la firme, l'usage des tablettes et des smartphones a connu une hausse spectaculaire ces derniers mois. La part des consultations sur les supports mobiles est passé de 44% à 51% depuis un an, soit une hausse de 16%. A l'inverse l'utilisation des ordinateurs classiques a baissé de 55,8% à 48,7% en un an, soit une baisse de 12,7%.

Alors qu'ils ne représentaient que 5% des usages en 2010 et 25% en 2013, les smartphones représentent aujourd'hui 46,5% du trafic contre 4,7% pour les tablettes. La mise en place des réseaux mobiles plus performants, les ventes importantes de smartphones plus puissants et le succès de ces supports dans les pays émergents peuvent expliquer en partie cette hausse récente. En parallèle, le marché du PC classique poursuit son déclin avec deux années consécutives de baisse des ventes.

Des contrastes au niveau mondial

La tendance globale masque des disparités géographiques. Si l'ordinateur est largement utilisé dans tous les pays développés, les tablettes et les smartphones sont fortement plébiscités dans de nombreux pays du Sud et des pays émergents comme peut l'illustrer la carte ci-dessous.

[Graphique interactif] Vous pouvez changer d'indicateur sur la visualisation grâce au sélecteur situé en haut à droite.

Une meilleure adaptation des sites

L'accroissement du nombre de terminaux mobiles vendus à travers le monde ne suffit pas à expliquer un tel succès de ces supports. De nombreux sites sont devenus beaucoup plus adaptés au format mobile avec l'élargissement du format responsive (*). Pour le directeur de Statcounter, Aodhan Cullen, "la compatibilité avec les supports mobiles s'accélère non seulement à cause d'une augmentation du trafic mais aussi parce que Google favorise les sites qui s'adaptent très bien à tous ces terminaux." A ce propos, Google a récemment lancé un outil où les petites entreprises peuvent mesurer les performances de leurs sites mobiles. Le spécialiste alerte d'ailleurs les petites entreprises et revendeurs disposant de sites inadaptés pour les téléphones et les tablettes. "Cela devrait être une prise de conscience spécialement pour les petites entreprises, les petits chefs d'entreprise et les professionnels de s'assurer que leurs sites soient compatibles avec le format mobile. Plusieurs vieux sites ne le sont pas." L'adaptation des formats demeure un enjeu primordial pour de nombreux acteurs.

Responsive*: c'est la faculté d'un site web à s'adapter au terminal de lecture.