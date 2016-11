Primaire : Sarkozy, NKM, Copé et Poisson, bonnets d’âne dans le numérique

En 2012, le numérique était le grand absent de la campagne présidentielle. Depuis, les entrepreneurs "pigeons" ont donné de la voix, les startups sont partout et les "disrupteurs du Net" comme Uber, Airbnb, Deliveroo et Netflix révolutionnent les usages et font les gros titres des médias. Les choses ont changé. Le rapport des politiques avec le numérique aussi. "Il y a cinq ans, les politiques étaient globalement déconnectés et les spécialistes du numérique étaient complètement inaudibles. Aujourd'hui on nous reçoit et on nous écoute", note Jean-Michel Huet, de l'Institut G9+, un cercle de réflexion apolitique.

Pourtant, le numérique a été quasi-absent de la primaire de la droite et du centre. Lors du deuxième débat télévisé du 3 novembre, consacré à l'économie, le thème a été à peine abordé ! Les experts tirent la sonnette d'alarme. "Les futurs candidats à la présidentielle doivent se saisir de l'urgence numérique", implorent Marie Ekeland et Olivier Mathiot, cofondateurs du think tank France Digitale. Même la députée Laure de la Raudière (LR), proche de Bruno Le Maire, l'admet:

"Les candidats n'ont toujours pas une vision complète et systémique des enjeux du numérique, même s'ils commencent à prendre conscience des transformations à l'œuvre".

Qui est à la pointe ? Qui est à la traîne ?

Si le numérique n'est toujours pas perçu une priorité, il sera tout de même l'un des thèmes de l'élection présidentielle. Et même s'ils en parlent peu, les candidats à la primaire de la droite et du centre ont formulé des propositions.

D'après une étude du cercle de réflexion apolitique Renaissance numérique, les sept candidats proposent un total de 432 mesures sur le numérique. Mais trois d'entre eux se distinguent nettement, à la fois en quantité, mais aussi en qualité. Il s'agit de Bruno Le Maire (136 propositions numériques), François Fillon (135) et Alain Juppé (107). Les trois hommes pèsent 87,5% du total des mesures et ils sont les seuls à formuler des propositions numériques dans tous ses domaines : de l'économie à la santé, en passant par la cyber-sécurité, l'agriculture, la culture, l'inclusion sociale ou encore l'enseignement.

Les autres candidats sont loin derrière. Nicolas Sarkozy propose seulement 25 mesures numériques, suivi par Nathalie Kosciusko-Morizet (19), Jean-François Copé (9) et Jean-Frédéric Poisson (4), l'incontestable cancre de la classe.

NKM championne du numérique... dans les médias

Ce fossé révèle un manque certain de culture numérique. Mais il souligne aussi les différentes approches des candidats. Bruno Le Maire, François Fillon et Alain Juppé considèrent le numérique comme une lame de fond, qui s'insère dans les politiques générales et nécessite des mesures particulières. A l'inverse, les autres candidats intègrent le numérique dans leur vision globale de la société, sans en faire un moteur.

Nicolas Sarkozy et Nathalie Kosciusko-Morizet entrent dans cette catégorie. La seule femme de la course, pourtant estampillée « caution écolo et numérique », ne cesse de parler économie collaborative et startups dans les médias. Mais elle n'a intégré que neuf propositions numériques à son programme, par ailleurs très classique. "C'est une déception, car elle a une vraie culture numérique, mais elle a choisi de mettre le sujet sous le tapis car il n'est pas vendeur médiatiquement" regrette Jean-Michel Huet, de l'Institut G9+.

Enfin, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson semblent déconnectés. Leurs propositions sont rares et très imprécises. L'égérie de la Manif pour tous, par exemple, a quatre idées : "réguler la nouvelle économie" (mais comment ?), établir une stratégie numérique au niveau européen » (qui existe déjà), revoir le statut du travailleur et développer la télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux. Même pas le service minimum.

Les mutations du travail au cœur des préoccupations

Sur les 432 propositions numériques recensées par Renaissance numérique, 124 concernent directement l'économie, l'investissement, la fiscalité, l'emploi et la formation professionnelle, soit presque 30% du total.

Les candidats ont tous intégré les mutations du travail liées au numérique, et veulent y apporter des réponses. Leur credo : simplifier le code du travail, se détacher du "dogme" du salariat et favoriser le travail indépendant. Ainsi, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet et François Fillon souhaitent un nouveau cadre pour les travailleurs indépendants. Le premier veut garder le CDI comme référence et priorité, la deuxième veut créer un "statut général du travailleur indépendant" et le troisième un statut juridique de "prestataire indépendant", avec une franchise de TVA spécifique et une "caisse de protection des indépendants" autonome de la Sécurité sociale. Plus original, Jean-François Copé veut doter tous les Français d'un code Siret dès 16 ans pour leur insuffler "l'esprit d'entreprise". De son côté, Bruno Le Maire mise sur la formation et l'éducation, en créant des "écoles des métiers" pilotées par les régions, ou encore en développant la formation tout au long de la vie.

Sur l'ubérisation de l'économie et la montée en puissance de l'économie collaborative, les différences sont plus nettes. Nathalie Kosciusko-Morizet est clairement la plus favorable à l'ubérisation, qu'elle considère comme une opportunité pour positionner la France sur les secteurs d'avenir, comme elle l'a expliqué dans une interview sur YouTube réalisée par l'étudiant Hugo Décrypte. Nicolas Sarkozy, lui, ménage la chèvre et le chou. Fin septembre, l'ancien président, qui se dit "pour le monde nouveau", a mis en garde contre la "concurrence déloyale" des nouveaux acteurs du numérique. Il s'est posé en défenseur du salariat et des métiers classiques menacés, comme les taxis et les hôteliers.

A fond derrière les startups et le très haut débit

Sur les sujets typiquement numériques, un consensus se fait autour des startups et de la nécessité d'encourager l'écosystème d'innovation, en plein développement depuis cinq ans. Cela ne mange pas de pain : soutenir les startups est un moyen efficace de surfer sur l'air du temps.

Pour accélérer ce dynamisme, les idées sont nombreuses et variées. Nicolas Sarkozy veut créer des incubateurs dans les universités. Alain Juppé compte "systématiser les interventions des acteurs du numérique en collège et lycée" et créer des modules d'entrepreneuriat à l'université. Bruno Le Maire, NKM et Jean-François Copé insistent sur le rôle des business angels dans le financement de l'innovation, avec la nécessité de leur accorder des incitations fiscales, tandis que François Fillon veut placer la France "à la pointe du financement participatif". Seul Jean-Frédéric Poisson ne propose rien de concret.

La plupart des candidats veulent également lutter contre la fracture numérique en accélérant le très haut débit partout en France. Ils reprennent à leur compte l'objectif affiché par François Hollande d'une couverture de l'ensemble du territoire en très haut débit d'ici à 2022, et dont le plan vient d'être validé par la Commission européenne.

Bruno Le Maire, François Fillon et Jean-François Copé veulent continuer d'investir dans les infrastructures. Le premier souhaite un plan "Fibre optique pour tous" (FOPT) reposant à 95% sur la fibre et à 5% sur des équipements « alternatifs » (dont le satellite). François Fillon veut créer un plan de "généralisation du très haut débit" et le faire financer par le plan d'investissement européen annoncé par Jean-Claude Juncker en s'appuyant sur plusieurs technologies (fibre, câble, cuivre modernisé). Moins audacieux, Alain Juppé compte créer une "Autorité de suivi national" pour suivre l'évolution du plan actuel du déploiement du très haut débit, tandis que Jean-François Copé mise sur le soutien aux collectivités locales pour réduire la fracture numérique.

Avantage Fillon, Le Maire et Juppé dans la e-santé

La plupart des candidats reconnaissent l'importance de la e-santé mais peu arrivent avec des propositions concrètes. Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, souhaite faire de la France un « leader mondial dans la e-santé », mais n'a formulé aucune proposition pour y parvenir. De même, Jean-François Copé se contente de miser sur l'open data pour faciliter la recherche médicale.

En revanche, François Fillon a travaillé sur le sujet. En plus du dossier médical personnalisé ou encore de la télémédecine, l'ancien Premier ministre présente une mesure audacieuse : favoriser l'accès au marché des produits innovants et accélérer la commercialisation des médicaments offrant des avancées thérapeutiques majeures. Sa méthode : négocier avec la Haute Autorité de Santé une réduction de la durée d'évaluation de l'innovation à 10 ans, et en augmentant le nombre d'Autorisations temporaires d'utilisations (ATU).

De leur côté, Alain Juppé et Bruno Le Maire déclinent de nombreuses propositions. Alain Juppé se distingue dans sa volonté de créer une plateforme d'information et de gestion de la santé pour la population. Bruno Le Maire formule 18 propositions fouillées, dont la mise en place de relais de santé secondaires dans les déserts médicaux et la construction de nouveaux parcours de soins intégrant le digital.

Enfoncer les portes ouvertes, une autre spécialité des candidats

Tous le jurent la main sur le cœur : le temps des promesses non-tenues est terminé. Alors autant promettre ce qui existe déjà, ce qui ne coûte rien ou ce que l'Europe fera mécaniquement appliquer à la France. Ainsi, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire n'hésitent pas à dédier une partie de leur programme à la Cnil, l'autorité en charge de la protection de la vie privée en ligne. Apparaître comme un défenseur des libertés ne peut pas faire de mal. Les deux hommes veulent donc une Cnil plus indépendante et beaucoup plus puissante, à la fois en France et en Europe, avec des capacités d'action et de sanction renforcées. De belles promesses... qui seront forcément tenues, puisque tout ceci fait partie du nouveau Règlement européen sur la protection des données (RGPR), qui a déjà été adopté et qui entrera automatiquement en vigueur le 25 mai 2018. Par ailleurs, la loi pour une République numérique d'Axelle Lemaire, qui anticipe ce règlement, élargit déjà les missions et les pouvoirs de sanction de la Cnil. Pour l'audace, il faudra donc repasser.

Autre exemple, l'engagement de tous les candidats en faveur du développement du télétravail apparaît aussi comme une jolie coquille vide. Seuls 24% des Français pratiquent le télétravail (régulièrement ou non), mais 65% sont favorables à sa généralisation, selon une enquête Ipsos publiée début novembre. Puisque c'est populaire, il faut alors "l'encourager", le "soutenir", le "déployer"... mais les candidats oublient de préciser comment et ne s'attaquent pas aux blocages (législatifs, culturels) qui freinent son adoption.

"C'est une mesure à fort potentiel électoral, une teinte numérique qui ne coûte pas cher pour des candidats en quête de mesures concrètes sur l'innovation et l'économie", estiment les experts de Renaissance numérique. D'autant plus que de plusieurs mesures en faveur du télétravail sont en route, dont les effets se ressentiront dans les prochaines années. Le Plan Très Haut Débit, le plan national de déploiement du télétravail -lancé en 2015 par Manuel Valls- et la loi Travail de 2016 devraient créer les conditions -techniques et législatives- de son développement, en clarifiant par exemple l'organisation du travail pour ces travailleurs indépendants.

"Faire payer les Gafa", serpent de mer populiste

Enfin, tous les candidats ou presque veulent "faire payer les Gafa", les géants du Net qui pratiquent l'optimisation fiscale et sont soupçonnés de concurrence déloyale. Une position facile à tenir quand le rapport de force se joue à l'échelle européenne, plutôt active dans ce domaine depuis la mise en place de la nouvelle Commission, en 2014.

Dans le même genre, François Fillon flatte à peu de frais les anti-géants du Net en voulant partager la facture des infrastructures réseau, aujourd'hui financées par les opérateurs télécoms et l'Etat, avec les "acteurs globaux de l'Internet" très gourmands en bande-passante, comme Netflix, Canal + ou encore YouTube. Mais l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy irait alors à l'encontre du principe de neutralité du Net tel qu'il a été voté en Europe cet été. Le texte, qui se substituera au droit national, ne permet pas de discriminer certains acteurs en fonction du contenu échangé. Si le numérique bouleverse tous les secteurs, il n'a toujours pas disrupté la langue de bois politique.