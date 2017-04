Qualcomm continue de collectionner les amendes

Cela devient une habitude. Depuis deux ans, Qualcomm n'en finit plus de collectionner les grosses prunes. La dernière date de mercredi : le géant américain des semi-conducteurs a perdu son arbitrage, aux Etats-Unis, avec BlackBerry. Concrètement, il va devoir lui reverser la bagatelle de 815 millions de dollars, correspondant à un trop perçu de redevances liées à un contrat de licences. Une sacrée déconvenue pour le mastodonte américain, dont on retrouve les puces dans bon nombre de smartphones. Pour BlackBerry, qui a aujourd'hui abandonné la fabrication de terminaux pour se recentrer dans les services aux entreprises, cette manne est plus que bienvenue. Lui qui a récemment enchaîné les restructurations, et espère être enfin rentable pour son exercice fiscal en cours.

Pour Qualcomm en revanche, cela commence à faire beaucoup. L'an dernier, le géant américain a écopé d'une amende de 853 millions de dollars pour abus de position dominante. C'est la Fair Trade Commission (FTC) qui lui a infligé cette sanction. L'institution a estimé que Qualcomm a refusé de fournir des licences essentielles à la fabrication de puces à certains fabricants, tout en leur imposant des contrats « injustes ». La FTC a alors précisé qu'il s'agissait de la plus grosse amende jamais infligée par ses services.

De tristes records en Chine et en Corée du Sud

Autre record, mais en Chine cette fois-ci. En 2015, Qualcomm a été condamné à verser 975 millions de dollars après à une enquête de la Commission nationale de réforme du développement (NCRC). Comme l'a remarqué un universitaire chinois au New York Times, jamais l'institution n'avait jusqu'alors prononcé pareille sanction. En parallèle de cette amende, Qualcomm a révisé ses pratiques commerciales, promettant notamment de revoir à la baisse le montant des redevances sur ses brevets utilisés en Chine.

Reste que Qualcomm est loin d'en avoir fini avec les ennuis. Au début de l'année, Apple l'a attaqué aux Etats-Unis. La marque à la pomme l'a accusé de l'avoir « surfacturé de plusieurs milliards de dollars » via des pratiques anticoncurrentielles sur des licences d'utilisation de brevets, tout en réclamant des dédommagements. Quelques jours plus tard, Apple a remis le couvert en Chine à travers deux plaintes pour des motifs similaires.

L'attaque d'Apple

Il y a deux jours, Qualcomm a toutefois répliqué. Le géant américain a rejeté ces affirmations, et accusé en retour Apple de ne pas négocier de bonne foi concernant les redevances liées à ses brevets. Dans sa plainte, Qualcomm a jugé que « le but d'Apple est de s'appuyer sur son immense position pour [le] forcer à accepter un prix plus bas pour ses technologies brevetées qui l'ont aidé à gagner plus de 760 milliards de dollars en vendant des iPhone ».

A noter qu'au mois de janvier, l'autorité américaine de la concurrence (FTC) a lancé des poursuites contre Qualcomm, l'accusant d'avoir violé la législation antitrust lors de la vente de certains composants et licences à des fabricants de smartphones, dont Apple. Des accusations également rejetées par le spécialiste des semi-conducteurs.

(avec AFP)