Quand Pokémon Go permet de gagner plus (d'espérance) de vie

Attraper des chenipans ou se faire poursuivre par des zombies, ces activités seraient-elles la recette pour vivre plus longtemps ? En incitant leurs utilisateurs à pratiquer une activité physique régulière, les nouvelles applications mobiles basées sur les "wearables" (ou technologies portables) promettent d'abord un moment de loisir, mais aussi une nouvelle façon de se dépenser.

Des jeux comme Zombies, Run ! - où les joggeurs doivent courir à un certain rythme pour ne pas se faire rattraper par des zombies - et Pokémon Go - reprenant la célèbre chasse aux créatures de Nintendo version grandeur nature - font partie de cette gamme d'applications qui rendent ludiques les activités physiques.

Mais les utilisateurs se prennent-ils au jeu ? Ont-ils effectivement une activité physique plus importante ? Des chercheurs de l'université Stanford et de Microsoft se sont penchés sur la question, en étudiant les nombre de pas effectués par les joueurs américains de Pokémon Go avant et après le téléchargement de l'application.

Plus de 2,825 millions d'années à gagner ?

Pour être en bonne santé, il est recommandé d'effectuer au moins 8.000 pas par jour. Aux États-Unis, deux personnes sur dix (21%) remplissent cet objectif. D'après l'enquête, entre le lancement de l'application le 6 juillet et le 23 août, une moyenne de 25 millions d'américains y ont joué, réalisant 144 milliards de pas pour attraper Pikachu et ses pairs.

Sur ces 25 millions de chasseurs de Pokémon, en moyenne, le jeu ne leur a pas réellement fait faire plus de pas qu'auparavant. Cependant, nombreux sont ceux qui ont téléchargé l'application pour la tester, suivre l'effet de mode, quand d'autres se sont passionnés pour la chasse aux Pokémon. Ce sont chez ces joueurs "très engagés", que la progression est visible. Entre les 30 jours précédents leur premier utilisation et les 30 suivants, ils ont effectué 1.473 pas supplémentaires par jour. Ainsi la proportion de ceux réalisant les 8.000 pas est passé de 12,2% à 31,7%.

"En faisant l'hypothèse que les utilisateurs de Pokémon Go, entre 15 et 49 ans, seraient capables de maintenir une augmentation de leur activité de 1.000 pas par jour, cela pourrait être correspondre à 41,4 jours d'espérance de vie en plus", poursuit l'étude. Rapporté au nombre d'utilisateurs américains sur la période, Pokémon Go aurait permis de gagner 2,825 millions d'années supplémentaires à ses chasseurs.

Attirer des joueurs qui ne sont généralement pas très actifs

D'après ces résultats, on pourrait finalement se demander ce qui différencie Pokémon Go des applications de running et autres Fitbit. Selon l'étude, le jeu de Niantic a la particularité, non seulement "d'accroître plus largement l'activité physique que les autres applications de santé", mais aussi "d'attirer plus d'utilisateurs qui n'ont sont pas déjà actif".

En effet, les utilisateurs de Fitbit sont généralement des personnes qui pratiquaient déjà une activité physique régulière. Le gadget accompagne plus leur pratique que ne la modifie. Cette nouvelle population qu'attire des jeux comme Pokémon Go "devrait voir un plus grand bénéfice pour leur santé en augmentant leur activité physique", conclut l'étude.