Quel avenir pour Vivendi en Italie ?

Vincent Bolloré, le chef de file de Vivendi. (Crédits : Reuters)

L’autorité italienne des communications a donné un an au géant des médias pour diminuer ses parts soit dans Telecom Italia, soit dans Mediaset. Et ce, pour se mettre en conformité avec le droit transalpin, qui interdit aux entreprises d’avoir des participations trop importantes à la fois dans les télécoms et dans les médias.