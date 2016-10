Réseau 4G : Bouygues Telecom double Orange

L'opérateur Bouygues Telecom a dépassé son concurrent Orange en nombre de sites 4G en service au 1er octobre et s'approche désormais de la barre des 9.500 sites (antennes et pylônes), selon l'observatoire mensuel de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Selon les derniers chiffres publiés, Bouygues Telecom comptait 9.464 sites 4G en métropole, dépassant Orange qui en compte pour sa part 9.392.

Les deux opérateurs devancent toujours assez largement leurs concurrents SFR (filiale du groupe Altice), qui compte désormais 8.056 sites actifs, et Free (propriété d'Iliad), avec 6.910 sites. SFR est l'opérateur qui a le plus activé de sites ern septembre, avec 650 nouvellement en service, devant Bouygues Telecom (+566), Free (+85) et Orange (+70).

Forte augmentation du nombre de sites

Concernant les sites autorisés par l'ANFR, SFR reste en revanche en tête, avec 11.034 sites potentiels, sur l'ensemble des fréquences utilisées pour la 4G, devant Bouygues Telecom (10.850), Orange (10.459) et Free (8.975). C'est en particulier sur la bande 1.800 MHz, prévue à l'origine pour la 2G, mais utilisée en premier lieu par Bouygues Telecom lors du déploiement de son réseau 4G, que l'augmentation est la plus sensible, avec une hausse mensuelle de 5,5% de nouveaux sites autorisés.

La bande des 700 MHz, acquise par les opérateurs en novembre 2015 et activée depuis avril dernier dans certains territoires, voit le nombre de ses sites fortement progresser, pour atteindre les 332 sites autorisés, dans leur immense majorité (329) à Free. En tout, 24.614 sites - qui peuvent compter une ou plusieurs antennes -, sont d'ores et déjà en service, a précisé le régulateur des fréquences dans son communiqué.

Une carte des déploiements pour les usagers

Outre-mer, 233 sites 4G ont été autorisés et 222 sont déjà en service, principalement en Nouvelle-Calédonie (188), les autres sites se situant en Polynésie française (29) et dans l'archipel de Wallis et Futuna (5). L'ANFR a par ailleurs mis en ligne sur son site une carte dynamique, développée en open data et permettant aux usagers de connaître précisément l'état du déploiement des différents réseaux mobiles sur leur commune.

La carte, qui propose l'emplacement de l'ensemble des sites, autorisés et installés, en 2G, 3G et 4G, est appelée à évoluer en fonction des propositions d'amélioration des utilisateurs de manière à mieux répondre et leurs besoins.

(avec AFP)