Roxanne Varza, la nouvelle marraine des startups

Elle n'a que 31 ans, et elle va diriger le plus grand incubateur de startups au monde. Américaine d'origine iranienne, Roxanne Varza a été choisie par Xavier Niel pour diriger Station F, son gigantesque accélérateur du XIIIe arrondissement de Paris.

Un vrai « job de rêve », affirme en souriant la jeune directrice, dans un français limpide et sans accent. Malgré son âge, Roxanne Varza n'est pas une novice en matière de startups.

Elle a découvert cet univers au milieu des années 2000, en travaillant pour l'antenne de Business France à San Francisco. Au sein de cette agence créée par le gouvernement, elle épaule des startups désireuses de s'installer en France. Quelques années plus tard, elle reprend ses études et s'installe à Londres. Sur place, elle s'occupe du marketing et de la communication de deux jeunes pousses. La première était « une concurrente de Joliebox », qui propose chaque mois un coffret surprise de produits de beauté. Mais l'expérience tourne court.

« Au bout de neuf mois, on n'avait plus d'argent », dit-elle.

Ses articles dans Tech Crunch accrochent Xavier Niel

La seconde est Shopcade, un spécialiste du shopping en ligne créé par Nathalie Gaveau, cofondatrice de PriceMinister. Enfin, juste avant de prendre la tête de Station F, Roxanne Varza développe des programmes de soutien aux startups pour le compte de Microsoft France.

Mais son catapultage à la tête de l'incubateur géant, Roxanne Varza le doit surtout à ses articles dans TechCrunch, une référence en matière de nouvelles technologies. En 2010-2011, alors qu'elle dirige la version française du site américain, elle rencontre Xavier Niel.

« Il m'a dit qu'il lisait mes articles, explique-t-elle. On est resté en contact. Et lorsqu'il a commencé à réfléchir au projet d'un grand incubateur, il m'a demandé mon avis sur ce que j'avais vu aux États-Unis, en Angleterre... »

Avant que le magnat des télécoms lui propose « le job », qu'elle accepte "sans hésiter". Résultat, depuis cette promotion, la nouvelle marraine des startups en France est sous le feu des projecteurs. La semaine dernière, c'est aux côtés de Sheryl Sandberg, numéro deux de Facebook et figure de la high-tech américaine, qu'elle a levé le voile sur le programme du réseau social à Station F.

Une sacrée ascension.

Par Pierre Manière et Sylvain Rolland