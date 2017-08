Sexisme : Google tente d'éteindre la polémique

Encore une polémique sur le sexisme dans la tech. Google était dimanche au centre d'une controverse après la prise de position d'un ingénieur dans une note interne, où il justifie la très faible présence des femmes dans la tech... pour des "causes biologiques", a dévoilé en premier Motherboard. "Les choix et les capacités des hommes et des femmes divergent, en grande partie, en raison de causes biologiques et (donc) ces différences peuvent expliquer pourquoi on n'a pas une représentation égale des femmes dans la tech et (dans les positions de) leadership", affirme le salarié dans un mémo de 3.000 mots publié en intégralité par Gizmodo.

Selon lui, les aptitudes naturelles des hommes leur permettent plus facilement d'apprendre le code informatique, alors que les femmes sont davantage portées sur "les sentiments et l'esthétique plutôt que vers les idées". Conséquence : elles optent pour des carrières "dans le social ou l'artistique". Le salarié, dont l'identité n'a pas été dévoilée, sous-entend aussi que les femmes ne sont pas faites pour des postes à responsabilités car elles privilégient leur vie de famille. Ces postes "nécessitent souvent de longues et stressantes heures de travail" et ne permettent pas "une vie équilibrée et épanouissante".

> Lire aussi : Sexisme dans la tech : le début du changement ?

Les femmes sous-payées et sous-représentées

Ce n'est pas tout. L'employé dénonce aussi certains programmes mis en place par Google pour instaurer davantage de diversité. Le géant de la Silicon Valley a admis un manque cruel de diversité au sein de son entreprise, alors que seulement 1% des employés à des postes technologiques sont noirs. Un chiffre inchangé depuis 2014, rapportait le Washington Post en mars. "Ce n'est pas un point de vue que moi et l'entreprise soutenons, promouvons ou encourageons", a dénoncé dans un mail adressé aux salariés Danielle Brown, la responsable diversité de Google. Recrutée récemment chez Intel, elle est en fonction depuis seulement un mois.

En plaidant pour la "diversité et l'inclusion", Danielle Brown assure qu'une "partie de la construction d'un environnement ouvert et inclusif signifie favoriser une culture dans laquelle ceux qui ont des points de vue alternatifs, y compris des opinions politiques différentes, se sentent en sécurité en partageant leurs opinions." Et de conclure : "Ce discours doit fonctionner aux côtés des principes d'égalité à l'emploi que l'on trouve dans notre Code de conduite, nos politiques et nos lois anti-discriminations."

Plainte contre Google pour inégalité salariale

La publication de cette note intervient après des scandales et démissions liés au manque de diversité dans des fleurons de la Silicon Valley. En avril, le département américain du Travail a porté plainte contre Google pour "disparités de rémunérations systémiques" observées entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. En plus d'être sous-payées, les femmes y sont aussi sous-représentées. Elles occupent seulement 31% des emplois chez Google, selon son rapport annuel pour la diversité publié en juin.

Google est loin d'être un cas isolé. Travis Kalanick, le co-fondateur d'Uber, a été poussé vers la porte le 21 juin après une série de renvois et de démissions d'employés et de hauts cadres, sur fond d'accusations de sexisme et de harcèlement. L'ancien patron du géant de la location de voitures avec chauffeur, connu pour ses blagues sur ses conquêtes féminines, était accusé d'avoir lui-même encouragé une culture d'entreprise propice aux dérapages.

> Lire aussi : Silicon Valley, French Tech : où sont les femmes et les minorités ?

(Avec AFP)