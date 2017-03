SFR signe une perte de 138 millions d’euros en 2016

L'opérateur français SFR, filiale du groupe Altice, a replongé dans le rouge en 2016, enregistrant une perte nette de 138 millions d'euros, contre un bénéfice net de 682 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe anticipe une stabilisation de son chiffre d'affaires pour 2017. Sur l'ensemble de l'année écoulée, les ventes ont reculé de 0,4%, à 10,99 milliards d'euros, malgré un retour à la croissance sur le dernier trimestre, sous l'effet du recul combiné de son chiffre d'affaires tant sur le marché grand public que sur le segment des entreprises.

Le dernier trimestre a en revanche été marqué par une hausse de 0,6% des ventes, à 2,89 milliards d'euros, sous l'effet principalement d'une hausse du nombre d'abonnés mobiles par rapport au troisième trimestre, précise l'opérateur mercredi dans un communiqué. En 2016, le groupe a vu son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté se replier de 0,6%, à 3,84 milliards d'euros, avec une marge d'Ebitda quasi stable à 34,9%, contre 35% un an plus tôt.

Lourdes pertes d'abonnés

Si l'opérateur perd toujours des abonnés sur l'ensemble de l'année, de l'ordre de 512.000 pour les offres mobiles et 240.000 dans le fixe, il réussit à redresser la barre dans le fixe entre le troisième et quatrième trimestre, regagnant 136.000 abonnés supplémentaires. Au 31 décembre, SFR revendique un total de 14,62 millions d'abonnés mobiles grand public, contre 15,14 millions un an plus tôt, et 6,11 millions d'abonnés fixes, contre 6,53 millions.

L'opérateur annonce par ailleurs une hausse de son revenu moyen par abonné (ARPU), qui passe sur un an de 22,20 euros à 23 euros sur le mobile et de 34,90 euros à 36,90 euros dans le fixe. En terme d'investissement, le groupe annonce une forte hausse en 2016 par rapport à l'exercice précédent, de l'ordre de 24,5%, à 2,31 milliards d'euros, du fait de l'accélération du développement de ses réseaux très haut débit, tant en mobile avec la 4G qu'en fixe avec la fibre. L'endettement de SFR atteint 14,79 milliards d'euros, ce qui représente un ratio d'endettement de 3,8 fois l'Ebitda ajusté, précise par ailleurs le groupe.

