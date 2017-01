Smartphones : Nokia fait son come-back

Alors que l'iPhone, qui l'a ringardisé et a participé à le faire tomber de son piédestal, fête ses dix ans, Nokia fait son retour sur le marché des smartphones. Ce dimanche, la société finlandaise HMD Global, qui possède les droits d'utilisation de la marque Nokia dans les mobiles, a annoncé la sortie d'un nouveau terminal sur le marché chinois. Baptisé Nokia 6, ce smartphone Android milieu de gamme sera proposé à partir de 1.699 yuans (233 euros). Dans un communiqué, HMD justifie son choix de se concentrer, pour l'instant du moins, sur la Chine :

« Avec plus de 552 millions d'utilisateurs de smartphones en Chine en 2016, et au-delà de 593 millions en 2017, c'est un marché stratégique important où la conception et la qualité des produits sont très appréciés des consommateurs. »

« Six ou sept smartphones » en 2017

D'après le site Phonandroid, HMD compte globalement sortir « six ou sept smartphones » en 2017, « dont au moins un haut-de-gamme » et probablement équipé d'une puce Snapdragon 835. L'idée étant de capitaliser sur l'aura passée de l'ex-roi du mobile avec des produits mêlant des prix relativement doux et un design soigné.

Il s'agit d'une petite révolution pour la marque Nokia, qui revient ainsi sur la scène des mobiles grand public après avoir essuyé de nombreux déboires. Après être passé à côté des smartphones et de l'Internet mobile à la fin des années 2000, le géant finlandais, plus gros vendeur mondial de téléphones portables de 1998 à 2011, à plusieurs fois tenté de se relancer. Mais mis à mal par les terminaux nouvelle génération des Apple et Samsung, il a fini par céder son activité mobile à Microsoft en 2014, pour 5,4 milliards d'euros, délaissant les produits grand public pour les équipements télécoms.

L'échec de Microsoft

Mais malgré sa puissance, le géant américain des logiciels n'a pas réussi à renverser la vapeur. Et après de très lourdes restructurations concernant plusieurs milliers de postes, Microsoft a fini par jeter l'éponge. L'an dernier, il a cédé ses actifs dans le mobile à HMD et au groupe FIH Mobile, une filiale du taïwanais Foxconn, pour 330 millions d'euros. Dans le même temps, Nokia a cédé pour 10 ans les droits de sa marque pour les smartphones à HMD, qui compte relancer la machine grâce à des investissements à hauteur de 500 millions d'euros sur trois ans. Nokia ne prend donc ici aucun risque, puisque le mastodonte d'Espoo se contentera d'engranger les royalties si les ventes se portent bien.

Faut-il voir dans cette initiative l'étincelle du renouveau de Nokia dans les smartphones ? Beaucoup d'observateurs demeurent dubitatif. A l'instar d'Annette Zimmermann, analyste chez Gartner :

« Nokia mise beaucoup sur sa marque et ses succès passés sur le marché du mobile, nous confiait-elle au printemps dernier. Mais je pense qu'elle n'est pas assez forte. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas qui est Nokia... De plus, Nokia revient dans les smartphones alors que le marché, de plus en plus concurrentiel et difficile, ralentit. L'an dernier, d'après nos chiffres, il n'a progressé que de 7%... »

Vive concurrence

Il est vrai que la croissance du marché est récemment tombée au point mort. En septembre dernier, le cabinet IDC pariait sur un progrès des ventes de 1,6% seulement pour l'exercice 2016, contre 10,4% en 2015. Il ne s'agit pas d'une surprise, dans la mesure où toutes les analyses sectorielles font depuis longtemps état d'une arrivée à maturité du marché dans les pays développés, où le niveau d'équipement est déjà très élevé. Dans ce contexte, il sera forcément plus difficile à Nokia de faire son nid. Et ce, alors que sur son créneau, la concurrence est de plus en plus vive. Pour ne ce citer que lui, le chinois Huawei, numéro trois mondial derrière Samsung et Apple, continue de grappiller des parts de marché et met désormais les bouchées doubles pour s'imposer à l'international. Sous ce prisme, il faudra très certainement plus qu'un nom à Nokia pour revenir sur le devant de la scène.