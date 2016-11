Smartphones : Samsung perd du terrain face aux Chinois

Il continue de payer les smartphones cassés. Le géant sud-coréen Samsung a perdu des parts de marché au troisième trimestre en raison des péripéties de son modèle Galaxy Note 7, au profit des constructeurs chinois, selon une étude du cabinet Gartner publiée jeudi. "La Chine a mené la danse en termes de croissance dans le marché des smartphones au troisième trimestre", résume Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

Samsung reste le numéro un devant l'américain Apple en nombre de téléphones vendus, mais sa part de marché est passée de 23,6% au troisième trimestre 2015 à 19,2% un an plus tard, selon les chiffres du cabinet de recherche. Derrière eux, Huawei (+1 point à 8,7%), Oppo (+3,3 points à 6,7%) et BBK Communications Equipment (+2,4 points à 5,3%) ont été les seuls à accroître leurs ventes sur ce trimestre, selon l'étude. Les ventes de smartphones de l'équipementier sud-coréen, qui a dû rappeler massivement ses Galaxy Note 7 en raison de risques d'explosion, ont reculé de 14,2% sur un an, ce qui correspond à "sa pire performance".

La marque touchée en plein coeur

Le Galaxy Note 7 était censé devenir un produit phare de Samsung, jusqu'à ce que plusieurs exemplaires prennent feu ou explosent. Le groupe a incriminé les batteries et organisé un premier rappel massif début septembre. Mais quand les appareils de remplacement ont eux aussi commencé à s'enflammer, il a finalement abandonné la production. "La décision de retirer le Galaxy Note 7 était juste mais le préjudice causé à la marque Samsung va compliquer la hausse de ses ventes de smartphones à court terme", analyse M. Gupta pour qui le lancement de son prochain smartphone Galaxy S8 sera "crucial".

Chez Apple, les ventes d'iPhone ont continué à décliner au troisième trimestre (-6,6%). Sa part de marché est tombée à 11,5% (contre 13% un an plus tôt), soit "la plus basse depuis le 1er trimestre 2009", selon l'étude, malgré le lancement en septembre d'un nouveau modèle, l'iPhone 7. Au troisième trimestre, 373 millions de smartphones ont été vendus dans le monde aux utilisateurs finaux, soit 5,4% de plus par rapport au même trimestre de 2015, selon Gartner.

(avec AFP)