Snapchat devrait quintupler ses revenus publicitaires d'ici 2018

Snapchat n'en finit plus de grandir. Le service américain de messagerie, qui revendique "plus de 100 millions" d'utilisateurs quotidiens, devrait voir ses revenus publicitaires exploser en 2017 et 2018. Selon la société de recherche eMarketer, la pub rapporterait 935,5 millions de dollars l'année prochaine et 1,76 milliards en 2018, contre seulement 366,7 millions attendus cette année. Soit une multiplication par cinq des gains, en deux ans seulement.

Selon Cathy Boyle, analyste chez eMarketer, "les annonceurs sont attirés vers Snapchat pour sa large portée auprès des jeunes Millennials (nés entre le début des années 1980 et celui des années 2000, ndlr) et ceux de la génération Z (nés après)". Près de 85% des utilisateurs de Snapchat ont en effet moins de 35 ans selon la société de recherche. Pour cibler ce public, le réseau propose par exemple des vidéos et des filtres sponsorisés.

Étendre le marché publicitaire

La publicité est très récente sur cette messagerie instantanée : elle n'est apparue qu'en 2015, quatre ans après le lancement de l'application. Les outils pour aider les annonceurs sont donc moins élaborés que ceux de Facebook ou Twitter. En outre, Snapchat devra diversifier ses revenus publicitaires : pour l'instant, 95% proviennent des Etats-Unis. Selon eMarketer, en commençant à faire de la publicité sur d'autres marchés, Snapchat peut espérer tirer environ un quart de ses recettes publicitaires de l'étranger d'ici 2018.

(Avec AFP)