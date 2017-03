Snapchat fait le pari des drones

"Snap" poursuit son développement dans les airs. Selon des informations du New-York Times publiées ce 28 février, la célèbre application de messagerie instantanée travaille sur un projet de drone équipé de caméras embarquées. Le quotidien américain cite trois personnes de la firme qui ont demandé à rester anonymes étant donné la confidentialité des données. Cette nouvelle intervient au moment où Snapchat prépare une entrée en Bourse très attendue mais moins importante que prévu.

Une logique stratégique

Peu de détails sont apportés sur ce projet mais il s'inscrit dans une logique propre à la firme californienne qui tend vers une diversification. L'année dernière, Snapchat a lancé ses lunettes caméra baptisée "Spectacles". Elles permettent de prendre des photos par un simple clic sur les branches par wifi sur son téléphone pour pouvoir les partager ensuite via l'application.

Avec les drones, les utilisateurs pourraient ainsi multiplier les angles de vue avec des photos aériennes. Ils pourraient par la suite les modifier par le biais des filtres qui ont fortement contribué au succès du réseau social.

Le directeur exécutif de Snapchat Evan Spiegel a précisé quelques ambitions de sa firme dans une vidéo à des investisseurs. "Nous sommes au début de ce que les appareils photos et caméras peuvent faire" a-t-il précisé. La société a ajouté :"nous croyons que la réinvention de l'appareil photo représente notre meilleure occasion d'améliorer la manière dont les gens vivent et communiquent [...] Nos produits permettent aux gens de s'exprimer eux-mêmes, vivre des moments, apprendre à propos du monde et prendre du plaisir ensemble". Pour l'instant le New-York Times n'a pas pu confirmer si les drones allaient être commercialisés pour le grand public ou s'ils allaient juste faire l'objet de travaux de recherche en interne.

Snap Labs spécialement dédié à l'innovation

L'intérêt de Snapchat pour les drones n'est pas une surprise. La société basée à Venice Beach en Californie a une division appelée Snap Labs qui est spécialement dédiée au travail de recherche et développement et aux projets secrets comme le rappelle Reuters. Les technologies liées à l'impression 3D ou à la reconnaissance faciale font partie des missions de ce service.

Par ailleurs, Snap a été en contact avec des sociétés spécialisées dans les drones. En décembre dernier Business Insider rapportait que Snapchat était intéressé pour acquérir la start-up Lily Robotics. Mais cette société qui produisait la Lily Camera, un drone capable de suivre son propriétaire et de le filmer grâce à un balise GPS (pour les sportifs par exemple), a annoncé le 12 janvier dernier : "L'aventure touche à sa fin [...] Nous avons essayé de sécuriser le financement pour débloquer nos chaînes de production et expédier nos premières commandes. Mais nous n'avons pas réussi."

