Mapui Labs, le collaboratif au service des pharmacies d'hôpitaux

Dans sa salle de classe, à l'école d'informatique Epitech Rennes, Goulwen Lorcy ne cessait de pousser ses étudiants à faire preuve d'audace. « Mais à force de les inciter à entreprendre, le virus m'a pris aussi », sourit-il. Restait à trouver une « bonne idée ». Au début de l'année 2015, le professeur rencontre Antoine Fouéré, un pharmacien hospitalier à Saint-Malo. Celui-ci lui explique le problème que rencontrent toutes les PUI (pharmacies à usage intérieur) de France, à savoir la perte de médicaments très onéreux, comme les anticancéreux, lorsqu'ils arrivent à péremption. « Les pharmacies d'hôpitaux sont contraintes de détenir en stock un grand nombre de médicaments afin d'assurer une prise en charge des patients dans les meilleurs délais », explique Goulwen Lorcy. Mais si le patient est transféré, s'il ne supporte pas le traitement ou encore s'il décède, le médicament, souvent très cher dans le cas de maladies graves, prend la poussière sur les étagères jusqu'à expirer. « Généralement, les PUI contactent les hôpitaux à proximité, et quand aucun autre patient n'en a besoin, il est perdu », poursuit l'entrepreneur. Ce gaspillage se chiffre à 50 millions d'euros par an en France.

Un service payant sur abonnement

Antoine Fouéré et Goulwen Lorcy ont alors une idée : pourquoi les pharmacies d'hôpitaux ne mettraient-elles pas à disposition, sur une plateforme Web sécurisée, leurs médicaments onéreux proches de leur date de péremption ? Mapui Labs était né. Le concept, simplissime, paraît évident. Mais personne ne s'est placé sur ce créneau. Dans les salons de pharmaciens hospitaliers que les deux associés parcourent pour tester leur idée, ils se rendent compte que la demande est là. « Une lumière s'est allumée dans ma tête, j'étais persuadé que cela marcherait », confie Goulwen Lorcy. Début 2016, la startup est créée, avec l'aide de l'informaticien Camille Demoge, également cofondateur.

Mapui Labs se destine aux pharmacies des hôpitaux et cliniques de toutes tailles, partout en France. Ce qui permet à une PUI située à Rennes, par exemple, de fournir un anticancéreux à une clinique de Dordogne en seulement vingt-quatre heures, grâce à un partenariat avec Chronopost Santé. Quelque 2 500 structures pourraient en bénéficier. Pour l'heure, une centaine d'établissements se sont inscrits, dont les CHU de Rennes et les centres hospitaliers de Saint-Malo et de Quimper. Ils ont déjà réalisé « plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économie ». Depuis le début de 2017, l'utilisation est payante sur un modèle d'abonnement mensuel, très classique pour ce type de plateforme. En plus de sauver des remèdes menacés de péremption, Mapui Labs permet à ses clients d'emprunter des médicaments et des dispositifs médicaux à d'autres hôpitaux le temps d'être livré, ce qui facilite la gestion des ruptures de stock. Un service très utile en cas d'urgence : lors d'attentats, par exemple, l'hôpital concerné par un afflux de blessés peut identifier très rapidement où trouver les médicaments qui lui manquent.

Pour ne pas se faire doubler par un éventuel concurrent, Mapui Labs mise sur sa connaissance du terrain, sur la caution de pharmaciens hospitaliers qui participent au développement de la plateforme, et sur ses technologies qui permettent à des hôpitaux utilisant des logiciels de gestion des stocks différents de se connecter entre eux. Désormais, il faut accélérer. La startup finalise une levée de fonds de 300 000 euros pour pousser son développement commercial. Goulwen Lorcy veut également imposer Mapui Labs à l'international. D'ici à la fin de l'année, Mapuis Labs va entre autres connecter les hôpitaux avec les pharmacies de ville, pour faciliter la conciliation médicamenteuse, c'est-à-dire la continuité du traitement du patient lorsqu'il arrive à l'hôpital.

____