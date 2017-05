En guerre contre TF1, SFR saisit le CSA

TF1, comme son concurrent M6, réclame un changement de modèle économique, qui verrait les opérateurs télécoms rémunérer les groupes de télévision pour les chaînes gratuites qu'ils diffusent, ce qui se fait, relève-t-il, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Belgique. (Crédits : © Jacky Naegelen / Reuters)

Le groupe TF1 avait donné l'ultimatum du 30 avril à SFR et Canal+ pour obtenir le paiement de la retransmission de ses chaînes gratuites, faute de quoi il leur demandait de suspendre leur diffusion sur internet via les ordinateurs ou terminaux mobiles. Mais cette diffusion n'a pas été suspendue par SFR ou Canal+ sur son application MyCanal. La procédure lancée par SFR, qui demande l'arbitrage du CSA, devrait déboucher sur plusieurs semaines d'audition des parties et d'instruction avant toute décision.