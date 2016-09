La fièvre acheteuse des fans d'Apple a déjà épuisé les stocks du iPhone 7

Les stocks initiaux d'iPhone 7 mis à disposition avant le lancement commercial, vendredi, de la dernière version du produit phare d'Apple sont épuisés partout dans le monde, a dit jeudi le géant américain de la technologie. Les clients qui entreront vendredi dans les Apple Stores ne pourront pas en acheter un sur place mais peuvent continuer à placer leurs commandes en ligne, précise Apple.

"Nous apprécions sincèrement la patience de nos clients et nous travaillons dur pour faire en sorte que tous ceux qui désirent le nouvel iPhone puissent l'avoir le plus rapidement possible", déclare Trudy Muller, porte-parole d'Apple, dans un communiqué.