Orange et Ericsson s'associent sur la 5G

L'opérateur Orange et le suédois Ericsson ont annoncé jeudi la conclusion d'un partenariat sur la 5G. Les deux groupes "développeront ensemble des cas d'usage et services 5G" à travers plusieurs projets pilotes : "accès Internet sans fil multi gigabit pour les environnements périurbains et ruraux (...) internet des objets (...) voitures connectées".

Le communiqué d'Ericsson précise que la collaboration "portera également sur l'évolution des solutions 4G vers la 5G, notamment en termes de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité énergétique". Alain Maloberti, senior vice-président d'Orange Labs Networks explique que l'objectif "est d'être prêt pour un déploiement de la 5G en 2020".

Juteux marché

Si Orange prospecte dans cette technologie, c'est parce que d'énormes recettes sont attendues dans les prochaines années. D'après le cabinet ABI Research, le chiffre d'affaires lié à la nouvelle génération de communication mobile pourrait s'élever à 247 milliards de dollars. Même si cette évaluation devra être affinée, le pactole pourrait être conséquent.

En Europe, Bruxelles a débloqué 700 millions d'euros d'ici 2020 dans un PPP dédié à la 5G, et multiplie les accords de coopération.

