Samsung invite à éteindre les Galaxy Note 7

Les utilisateurs du Galaxy Note 7 de Samsung sont priés d'éteindre leur combiné et de le restituer aussi vite que possible à leur vendeur, a annoncé samedi 10 septembre le groupe sud-coréen d'électronique grand public. "Nous demandons aux utilisateurs d'éteindre leur Galaxy Note 7 et de les échanger aussi rapidement que possible", a déclaré dans un communiqué Koh Dong-jin, chef de la division smartphones du groupe sud-coréen.

Un rappel coûteux

Le premier constructeur mondial de combinés multimédias a affirmé la semaine dernière qu'il échangerait tours les Galaxy Note 7 commercialisés sur dix marchés, aux Etats-Unis et en Corée du Sud notamment, une opération coûteuse pour la société qui comptait sur cet appareil pour doper ses ventes alors que son principal concurrent, Apple lance une nouvelle gamme d'iPhones. Des utilisateurs ont en effet rapporté que leur Galaxy Note 7, un modèle lancé il y a à peine plus de deux semaines et vendu 988.900 wons (près de 800 euros) en Corée du Sud, avait pris feu alors qu'ils le rechargeaient.

Le Galaxy Note 7 devait être lancé début septembre en France, mais sa commercialisation a été suspendue. Samedi, les autorités aériennes et plusieurs compagnies ont interdit l'utilisation et le rechargement des Galaxy Note 7 dans les avions.