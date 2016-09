Smartphones étanches, nouvelle tendance ?

Des milliers de smartphones meurent prématurément chaque année en raison d'une chute accidentelle dans l'eau. Pour répondre à ce problème rencontré au quotidien, les marques de téléphonie mobile proposent de plus en plus de smartphones étanches.

Quel niveau d'étanchéité ?

Les indications de résistance à l'eau et à la poussière ne veulent pas forcément dire que les téléphones sont complètement étanches. Il existe différents niveaux de protection classés selon des normes qui varient en fonction des degrés d'étanchéité procurés par les coques. Cette norme se présente par les lettre IP suivies d'un ou deux chiffres (le premier chiffre peut être remplacé par un X). Les codes IP sont des normes établis par la Commission électronique internationale.

La version 7 de l'Iphone présenté mercredi 7 septembre répond à la norme IP 67, cela veut dire qu'il est étanche à la poussière et peut être en immersion pendant 30 minutes dans moins d'un mètre d'eau. La norme la plus exigeante en matière d'étanchéité correspond à l'indice IP 68 (étanche à la poussière et immersion prolongée supérieure à un mètre un temps défini par le fabricant).

Une véritable tendance ?

Selon la société d'études et de conseils IDC, spécialisée sur les marchés des technologies de l'information, il n'existe pas d'étude précise sur les ventes de smartphones étanches qui permettrait d'avoir une vision sur les parts de marché occupées par ce type de téléphone. Par ailleurs, un consommateur n'achète pas forcément de smartphone uniquement pour cette option.

En revanche, deux marques dominent le marché du téléphone étanche. Il s'agit de Samsung et Sony. Avec sa gamme des Galaxy S7 et S7 edge, Samsung tient le haut du pavé avec des smartphones très haut de gamme qui proposent une certification IP 68. Du côté de chez Sony, la gamme des Xperia X performance, Xperia Z5, Xperia M5 proposent également la norme IP 68.

D'autre marques se mettent également aux smartphones étanches. Récemment, le constructeur d'engins de chantier Caterpillar a proposé son smartphone étanche et robuste ( Cat® S40) qui répond également à la norme IP 68. Chez Motorala, le Moto G version 2015 était le premier d'une série à présenter une certification IPX7, ce qui signifie qu'il peut résister à une immersion de un mètre pendant 30 minutes dans l'eau douce et qui était vendu à son lancement moins de 200 euros. Apple a donc comblé son retard sur ce critère en proposant ces deux nouveaux modèles lors de sa keynote. Au regard du nombre croissant de fabricants de smartphones qui proposent cette caractéristique, l'offre devrait s'étoffer dans les mois à venir.