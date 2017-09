Stéphane Richard tacle le projet de SFR visant à fibrer seul la France

Stéphane Richard n'y croit pas. Dans un entretien aux Echos, le grand patron d'Orange juge que le projet de SFR, qui a annoncé vouloir fibrer seul tout l'Hexagone sans argent public, ne tient pas la route.

« L'investissement que représenterait un tel projet se chiffre en milliards d'euros, poursuit le PDG. Il viendrait dupliquer des réseaux déjà en construction, cela n'a pas de sens, et ne serait pas rentable. Venant d'une entreprise qui a déjà quelques dizaines de milliards de dettes dans son bilan, cela ne me semble pas très sérieux. »

« Je ne crois pas au réalisme et à la crédibilité des annonces de SFR dans ce domaine », canarde-t-il.

Dans les colonnes du quotidien économique, Stéphane Richard revient aussi sur l'offensive de SFR dans les contenus. Alors que beaucoup s'interrogent sur les risques pour l'opérateur historique de perdre la main sur ces actifs, jugés stratégiques avec l'essor de l'Internet à très haut débit, le grand patron se veut confiant :

« Nous sommes depuis des années dans les contenus, simplement notre stratégie repose plus sur des partenariats que sur des achats de droits et de médias. Nous avons OCS, notre offre cinéma-séries, qui a dépassé 2,7 millions de clients. Orange Studio vient de fêter ses dix ans et nous allons augmenter de 100 millions nos investissements audiovisuels pour entrer, par exemple, dans le financement de séries exclusives. »