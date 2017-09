Très haut débit : le gouvernement se met en stand-by

Pour l'instant, pas question de mettre plus d'argent que prévu. Dans le cadre du grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros dévoilé ce lundi par le gouvernement, l'exécutif affirme, dans son « initiative 19 », vouloir « soutenir le déploiement du très haut débit ». Comment ? En reprenant le Plan France Très haut débit, initié en 2010-2011, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et qui a été poursuivi sans grand changement par François Hollande. Comme le rappelle le rapport de l'exécutif, élaboré par l'économiste Jean Pisani-Ferry, ce grand chantier « vise à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici à 2022 ». « L'objectif de ce plan est de doter d'un accès Internet performant l'ensemble des particuliers, des entreprises et des administrations pour leur permettre un usage efficace des technologies de l'information et de la communication », rappelle le document.

Jusqu'à présent, le financement de ce chantier était évalué à 20 milliards d'euros. Le rapport de Jean Pisani-Ferry précise que l'état s'est notamment engagé à débourser 3,3 milliards d'euros en subventions. Celles-ci sont en effet censées aider les collectivités des zones rurales et moins denses à se doter du très haut débit. Et ce dans le cas où les grands opérateurs nationaux ne souhaitent pas, pour des raisons de rentabilité économique, y déployer directement un réseau. A ce jour, l'Etat a déboursé 3 milliards d'euros, précise le rapport, qui souligne que les 300 millions d'euros restants seront bien engagés.

Négociations avec les opérateurs

Toutefois, le rapport souligne que l'Etat ne compte pas, pour l'instant, investir davantage dans le plan France Très haut débit. Concrètement, le gouvernement se laisse le temps « de déterminer les besoins complémentaires d'investissements, au-delà de l'objectif de 2022 et de l'enveloppe initiale de 3,3 milliards d'euros, afin de finaliser la couverture en très haut débit ». « Cette discussion se fera avec les collectivités territoriales, les co-financeurs publics, les opérateurs télécom et les partenaires privés, lit-on. Les nouveaux projets capitaliseront sur les exemples passés pour proposer des modèles de financement durables, à fort effet de levier. »

En outre, le rapport Pisani-Ferry n'est pas revenu sur l'objectif d'un « très bon débit » pour tous à horizon 2020, un objectif intermédiaire annoncé courant juillet par Emmanuel Macron. Il faut dire que pour y arriver, l'exécutif mise sur davantage d'investissement de la part des opérateurs télécoms. Mais ces derniers, qui négocient depuis plusieurs semaines avec le gouvernement, réclament en échange des contreparties financières. Des annonces sont, sur ce front, attendues cette semaine.

