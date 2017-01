Universités : la France a du mal à élever des "licornes"

Sans surprise, les Etats-Unis dominent largement le classement des universités qui forment le plus d'entrepreneurs dans le domaine des startups à succès. D'après un classement établi par Sage, entreprise britannique de logiciels, trois établissements supérieurs américains occupent les trois premières places du podium. Pour établir ce palmarès, Sage s'est appuyée sur le club restreint des "licornes" les mieux valorisées au monde.

Mark Zuckerberg sur le campus de Harvard en 2011 entouré d'étudiants. Si le fondateur de Facebook est passé par Harvard, il n'a jamais été diplômé de la prestigieuse université. (Photo: Brian Snyder/Reuters)

Une forte domination des Etats-Unis

L'université de Stanford installée en Californie est largement en tête du classement avec au total 51 entrepreneurs, suivie de Harvard avec 37 dirigeants, et enfin, l'université de Californie en 3e position (avec 18 anciens étudiants à l'origine de grandes firmes technologiques). La proximité qui existe entre ces écoles et la Silicon Valley peut en partie expliquer une telle domination.

La France n'arrive qu'en 12e position avec l'Insead et cinq entrepreneurs. L'Institut européen d'administration des affaires est une école privée de management avec trois campus principaux situés à Fontainebleau, Singapour et Abou Dabi.

Parmi les anciens étudiants de Stanford, se trouvent les fondateurs de LinkedIn Allen Blue, Eric Ly et Konstantin Guericke. Le campus de Harvard compte parmi ses anciens étudiants le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et l'inventeur d'Airbnb, Nathan Blecharczyk. Enfin, l'université de Californie a vu passer le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, et l'homme à l'origine de Lyft, Logan Green.

Les firmes qui peuvent revendiquer une valorisation de plus de 1 milliard de dollars sont particulièrement peu nombreuses : c'est en raison de cette rareté qu'on les qualifie souvent de "licornes". Selon un classement de Techcrunch, il y aurait plus de 221 sociétés de ce type dans le monde. Parmi les plus connues, Uber arrive en première position (valorisée à 62 milliards de dollars), Airbnb (30 milliards de dollars), Snap Inc (19,3 milliards de dollars).

Pour la France, seule Blablacar figure dans le tableau avec une valorisation à plus de un milliard de dollars.

L'agence de conseil Verve Search a identifié de son côté 242 firmes technologiques valorisées à plus de 1 milliard de dollars d'après des chiffres rapportés par BusinessInsider.

