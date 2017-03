Vente en ligne : Amazon va racheter Souq.com, numéro 1 au Moyen-Orient

Amazon, le géant américain des ventes sur internet, va acquérir Souq.com, le numéro 1 du commerce électronique au Moyen-Orient, ont annoncé mardi les deux compagnies sans préciser le montant de cette transaction. Fondé en 2005, initialement comme un site d'enchères, Souq.com affirme compter plus de 45 millions de visites par mois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Egypte, selon son site internet.

Confirmation d'une offre de 800 millions de dollars

L'annonce de cette acquisition est intervenue au lendemain de la confirmation par Emaar Malls, filiale du géant de l'immobilier de Dubaï, d'une offre de 800 millions de dollars pour la reprise de Souq.com, après un retrait d'Amazon des négociations puis son retour avec une offre de l'ordre de 650 millions de dollars selon des médias.

"Nous sommes guidés par plusieurs principes identiques à ceux d'Amazon et cette acquisition constitue une étape essentielle dans la croissance de notre présence en ligne pour les clients de la région", a déclaré le PDG et cofondateur de Souq.com, Ronaldo Mouchawar, cité dans le communiqué publié par les deux groupes.

(Avec AFP)