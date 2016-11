Vice lance sa chaÃ®ne de tÃ©lÃ© en France le 23 novembre

Viceland, la chaîne télé du groupe américain Vice Media, sera lancée en France le 23 novembre et disponible en exclusivité sur Canalsat, a indiqué jeudi le groupe.

Le 6 avril à Cannes, les deux entités Vice Media et le groupe Canal Plus, annonçaient ainsi leur partenariat (*):

"VICE Media, société mondiale de médias et de production de contenus à destination des jeunes et le groupe CANAL+ ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat grâce auquel Viceland, la toute nouvelle chaine TV de VICE, sera proposée en exclusivité aux abonnés de CANALSAT sur toutes les plateformes dès son lancement à l'automne 2016. (...) VICELAND proposera des contenus « lifestyle » et culturels dans un format immersif à destination d'un public jeune comprenant une collection d'émissions originales produites en français par VICE. Ces émissions couvriront les sujets, les gens, les modes et la culture qui intéresse le plus le jeune public français."

La chaîne, qui cible les 18-35 ans, proposera une moitié de contenus internationaux et une moitié de contenus français, produits par l'antenne parisienne du groupe.

Un docu sur la jeunesse française et sur Kendrick Lamar

Elle diffusera pour son premier jour "Census", un documentaire qui cherche à "montrer ce que la jeunesse de France pense réellement", l'émission américaine "Vice News", une quotidienne "traitant l'information sous un angle d'investigation unique et engagé" ou encore un documentaire sur le chanteur Kendrick Lamar.

Développement mondial

La chaîne a été lancée en février aux Etats-Unis et au Canada, puis à la fin septembre sur le bouquet Sky au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe souhaite la décliner en Inde (avec The Times of India Group), en Asie du Sud-Est (Multi Channels Asia), au Moyen-Orient (The Moby Group) et en Afrique (Econet Media).

Vice Media est présent dans l'Hexagone depuis 2007. D'abord basé sur un magazine gratuit, le groupe a évolué vers une plateforme multimédia qui revendique 10 millions d'utilisateurs uniques par mois, dont environ 75% ont entre 18 et 35 ans.

