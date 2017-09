Zello, l'application mobile en cas de catastrophes naturelles, prisée par les Américains

Alors même que les ouragans Harvey et Irma frappent les Caraïbes, la Floride et le Texas, le logiciel de conversations audio en direct, Zello, se fait une place dans le registre des applications aidant à sauver des vies. Elle permet principalement de converser à plusieurs à la manière de talkie-walkie, sans avoir à composer de numéro.

L'application enregistrerait près de 1 million de nouveaux utilisateurs par jour depuis lundi à en croire son Pdg Bill Morris, interrogé par le site d'informations Recode. Avec plus de 6 millions de téléchargements en une semaine, l'application arrive en tête du classement des applications les plus téléchargées sur les plateformes Google Play (Android) et App Store (Apple). Aujourd'hui, elle comptabilise plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Au fur et à mesure que les personnes commencent à se retrouver toujours plus isolées dans les régions touchées, son canal de diffusion sert de source d'information importante pour les populations locales en danger, aussi bien en prévention qu'en action. Un autre atout par rapport aux bulletins d'informations télévisuels classiques.

"La voix est un gage de confiance par rapport au texte"

Lancée en 2011 à Austin, au Texas, l'application gratuite "Zello Talkie-Walkie" permet avant tout de continuer à communiquer en cas de crise, et ce même dans une zone sinistrée. Largement inspirée par le système de talkie-walkie, elle donne la possibilité, pour n'importe quel smartphone, de se connecter à des chaînes thématiques -à l'image des fréquences utilisées par son modèle -, comme celles qui concernent Irma par exemple. Elle a aussi l'avantage d'être gratuite et de ne pas afficher de publicité.

Pour son créateur, le principal atout de l'application serait l'utilisation de la voix. Elle constituerait un "gage de confiance par rapport au texte" car, dans des situations aussi graves, le procédé exigerait "de l'attention des deux côtés". A l'aide de données cellulaires (4G,3G,2G), ou d'un réseau Wi-Fi, l'application permet également aux utilisateurs de télécharger des photos satellites à jour, mais aussi des informations utiles, telles que des numéros à appeler en cas de panne dans une zone dangereuse, ou encore ceux des services d'intervention d'urgence. La majorité des chaînes les plus utilisées sont anglophones.

Entre espoirs et réalité

Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'application Zello fait parler d'elle. Lors des conflits politiques et sociaux qui avaient éclatés en Egypte ou au Venezuela, elle avait déjà connu une forte popularité. En Turquie, également, pendant les manifestations de 2013, les opposants au régime d'Erdogan s'en servaient massivement pour contourner la censure.

Mais il ne faut pas oublier un détail essentiel : l'application ne fonctionne qu'à condition de disposer d'une connexion Internet -même limitée en 2G, ou Edge-, ainsi que d'un minimum de batterie. Et Zello en serait un gros consommateur, à l'instar d'autres applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou WeChat. Autrement dit, sur une zone dévastée sans électricité, ni aucun réseau cellulaire en état de fonctionner, elle ne sera d'aucune utilité.