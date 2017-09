Belle collecte pour l'assurance vie en juillet

Ça faisait tout juste un an que l'assurance vie n'avait pas connu une collecte aussi positive. Au mois de juillet 2017, la collecte nette, soit le solde entre les dépôts et les retraits (rachats) sur les contrats d'assurance vie, s'est élevée à 2,1 milliards d'euros, selon des chiffres provisoires publiés mardi par la Fédération française de l'assurance (FFA). Bien supérieur à la collecte du mois de juin (600 millions d'euros), ce chiffre reste toutefois légèrement inférieur à celui du même mois en 2016, lorsque la collecte s'établissait à 2,5 milliards d'euros. Dans le détail, les cotisations (ou dépôts) se sont établies à 11,1 milliards d'euros et les prestations (ou retraits) ont atteint 9 milliards.

Au cours des sept premiers mois, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurance a représenté 78,1 milliards d'euros, contre 82,4 milliards d'euros sur la même période en 2016. Plus particulièrement, les versements sur les supports en unités de compte se sont élevés à 21,4 milliards d'euros, soit 27% des cotisations.

Une collecte mensuelle qui double la collecte annuelle

Entre janvier et juillet, les prestations versées par les sociétés d'assurance ont atteint 73,9 milliards d'euros. Sur cette même période, la collecte nette s'est ainsi établie à 4,2 milliards d'euros. Au total, l'encours des contrats d'assurance vie s'élevait, fin juillet, à 1.659 milliards d'euros, signant une progression de 3% sur un an.

> Lire aussi : Flat tax : une menace pour les gros contrats d'assurance vie ?

Depuis plusieurs mois, l'assurance vie souffre d'un environnement de taux très bas, qui pèse sur les rendements servis aux clients. Cette situation profite à d'autres placements, et principalement au Livret A, qui bénéficie depuis 2016 d'une dynamique favorable. En juillet, les dépôts sur ce produit ont une nouvelle fois dépassé les retraits, à hauteur de 1,15 milliard d'euros, selon les données de la Caisse des dépôts.

> Lire aussi : Livret A: la collecte accélère de nouveau en juillet

(avec AFP)