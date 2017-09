L'assurance vie confirme sa reprise

Ce n'est pas le Pérou, mais ça y ressemble. L'assurance vie a connu un bel été 2017, en comparaison avec les niveaux de collecte constatés depuis un an. Ainsi, la collecte, solde entre les dépôts et les retraits effectués sur l'ensemble des contrats d'assurance vie, a été d'un milliard d'euros en août 2017, selon les statistiques de la Fédération Français de l'Assurance (FFA) publiées le 22 septembre 2017. Elle fait suite à une collecte positive de 2,1 milliards d'euros en juillet, et de 600 millions en juin.

Toutefois, cette petite reprise n'est pas encore suffisante pour espérer une collecte nette annuelle du niveau de celle qu'a connu l'assurance vie en 2015 : 24,6 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. La collecte cumulée pour 2017 s'élève actuellement à 5,1 milliards d'euros.

Pas (encore) d'impact de la flat tax

L'assurance vie ne semble donc pas souffrir des récentes incertitudes sur sa fiscalité. En effet, l'ombre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) a plané au dessus de l'assurance vie pendant quelque temps, avant que le gouvernement confirme qu'il ne concernerait que les gros contrats.

Il devrait donc probablement entrer en vigueur sur les intérêts produits par la partie supérieure à 150.000 euros des contrats d'assurance vie (300.000 euros quand le contrat est détenu par un couple). Si ce seuil exclut 97% des contrats d'assurance vie, il représente une partie plus importante de l'encours total de l'assurance vie. Celui-ci, s'élève à 1 662 milliards d'euros à fin août 2017, selon les statistiques de la FFA.

