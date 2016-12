Cinq chiffres surprenants sur l'exclusion financière

Vivre sans compte bancaire ni moyen de paiement dans nos sociétés occidentales paraît très compliqué, voire même impossible. Pourtant, selon l'étude sur l'exclusion financière publiée par MasterCard le 12 décembre 2016, cette situation est beaucoup plus répandue que l'on croit sur le continent européen. Ainsi, elle n'épargne pas les catégories de la population que l'on pensait à l'abri de ce genre de situations.

138 millions

C'est, en Europe, le nombre de personnes coupées de la société au niveau financier, selon l'étude de Mastercard. Cela signifie qu'elles n'ont ni compte bancaire ni moyen de paiement. Cela tord donc le cou à l'idée d'une l'exclusion financière qui ne concernerait que les pays en développement, car elle est en effet largement répandue en Europe, et cela vaut aussi pour la France...

1 sur 4

Un Français sur quatre déclare avoir des difficultés d'accès aux produits et aux services financiers. Dans son étude, Mastercard met ce chiffre en relation avec la "digitalisation de la société", qui n'a donc visiblement pas suffisamment d'impact sur la financiarisation des individus, y compris chez les plus jeunes... Et pour rappel, détenir un compte bancaire est un droit défini par l'Union Européenne depuis 2014.

18-34

Ne pas avoir de compte bancaire n'est pas uniquement une "vieille" lubie : 32% des personnes en situation d'exclusion financière ont entre 18 et 34 ans. Les causes, pour les jeunes générations, seraient plutôt à aller chercher dans l'incapacité financière d'ouvrir un compte ou le fait d'avoir été interdit bancaire.

21%

C'est sans aucun doute le chiffre le plus édifiant : 21% des personnes exclues financièrement auraient un emploi à temps plein, selon l'étude de Mastercard. Cela met donc également fin à l'idée préconçue que l'exclusion financière ne concerneraient que les personnes sans emploi ou en situation de précarité.