L'apport immobilier moyen divisé par 3 en un an !

Le niveau moyen des transactions immobilières en région parisienne est supérieur de 50.000 euros à la moyenne nationale. (Crédits : © Charles Platiau / Reuters)

En 2016, l'emprunteur-type a un apport personnel plus faible, s'endette plus et sur plusieurs années tout en acquérant des biens immobiliers moins chers. Faut-il voir le signe d'une plus grande accessibilité de l'emprunt immobilier ?