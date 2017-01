Frais bancaires : la facture sera de presque 200 euros en 2017

Vous rêvez d'une banque qui n'augmente pas ses frais chaque année sans vous demander votre avis ? Continuez de rêver, toutes les banques semblent s'être données le mot pour faire grimper la facture. Selon une étude Panorabanques pour Le Parisien publiée le 3 janvier 2017, les frais bancaires vont vous coûter en moyenne 193,80 euros, soit une hausse de "1,7% sur un an et de 4,2% sur deux ans".

Les frais de tenue de compte continuent de s'étendre

Et les frais de tenue de compte sont une nouvelle fois les principaux responsables de cette hausse, prélevés désormais par "neuf banque sur dix", selon les observations de Guillaume Clavel, porte-parole de Panorabanques. D'un montant moyen de 18,10 euros annuel en 2016, ils devraient augmenter de 11% en 2017. Et la grande question quant à ces frais de tenue de compte se pose toujours : à quoi correspondent-il ? La plupart du temps facturés sans prévenir le client, ni justifier auprès de lui l'apparition cette nouvelle ligne tarifaire, les frais de tenue de compte reviennent à rendre payant un service de base, le compte de dépôt, alors que l'Union européenne a fait du droit un au compte un droit universel.

A noter : Axa Banque a pris la décision de ne plus facturer ces frais de tenue de compte à ses clients, auparavant de l'ordre de 12 euros.

Ironie du calendrier, la veille, la directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), Marie-Anne Barbat-Layani, avait déclaré sur France Info que la hausse des frais de tenue de compte au 1er janvier restait "maîtrisée", en ne concernant que "20 à 30% des clients". Elle réagissait à une étude du mois de décembre réalisée par le comparateur Meilleure Banque pour Le Figaro, qui faisait état d'une progression moyenne de 13% des frais de tenue de compte.

Les autres frais également en hausse

Rassurez-vous, les autres fonctions proposées par votre banque n'ont pas été oubliées. Ainsi, "sur la période 2013-2017, les cotisations de cartes bancaires ont augmenté de 4,4%, soit deux fois plus vite que l'inflation", détaille Guillaume Clavel au Parisien. Cette année, ce sont surtout les cartes à débit immédiat qui vont peser plus lourd, avec une augmentation moyenne de 2%. Les retraits dans un distributeur automatique autre hors du réseau de votre banque vous coûtera également plus cher en 2017. En effet, 33 établissements ont décidé d'augmenter leurs tarifs sur ce "service". Souvent, il est prélevé lorsque vous dépassez un certain nombre de retraits.