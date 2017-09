La FBF lance un guide pour sensibiliser les 16-25 ans à la gestion de leur argent

Neuf fiches pratiques pour "apprendre à gérer son argent tout en faisant des choix éclairés". Bien décidée à prendre à bras le corps l'éducation financière des plus jeunes, la Fédération bancaire française (FBF) a publié un guide intitulé "Mon argent ? Je gère !", destiné à inculquer les bases de la gestion budgétaire aux 16-25 ans. On y trouvera donc des fiches sur des sujets tels que le logement, les études, les transports, la santé, l'épargne ou encore les impôts.

> Lire aussi : Banque : le médiateur de la FBF déplore le manque de connaissance des clients

En préambule des fiches thématiques, le guide commence par rappeler les principes de base de la gestion du budget : Comment contrôler ses dépenses et, le cas échéant, que faire en cas de difficultés financières ? C'est donc l'occasion pour la FBF de rappeler les services que proposent la plupart des banques pour maîtriser son budget : tableau de bord avec la situation des différents comptes, application mobile pour suivre son budget à tout moment, etc. Cette partie comporte même un petit quiz permettant d'évaluer son profil et son rapport à l'argent. Le profil est ensuite classé en trois catégories : "dépensier", "réfléchi et prévoyant", et enfin "très prudent".

Les neuf fiches thématiques sont toutes présentées de la même façon, avec des conseils pratiques, des témoignages et des astuces. Cette dernière partie est souvent destinée à montrer en quoi la banque peut être utile pour chacun des sujets. Par exemple, pour la partie loisirs, la FBF recommande au jeune de demander "une carte de paiement à autorisation systématique car elle lui "évitera tout dépassement ou tout découvert en cas de solde insuffisant".

Ce guide s'inscrit dans la démarche d'éducation financière entreprise par la FBF depuis le lancement de son site "les clés de la banque" en 2004. En début d'année, c'est la Banque de France qui avait lancé son portail d'éducation financière, baptisé "Mes Questions d'Argent".

> Lire aussi : A quoi ressemble le portail national d'éducation économique ?