Changer de lunettes ou de lentilles devient plus facile

Obtenir une nouvelle paire de lunettes peut parfois relever du parcours du combattant. Il faut avoir une ordonnance en cours de validité (le cas échéant, obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue...), être bien couvert par sa mutuelle et enfin trouver un opticien afin de les réaliser. Un décret publié au journal officiel le 16 octobre 2016 pourrait simplifier en partie le processus. C'est en tout cas son objectif. Le décret, issu de la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation de notre système de santé, définit des nouvelles prérogatives pour les opticiens-lunetiers dans la délivrance de verres correcteurs et de lentilles de contact.

Les professionnels de l'optique peuvent désormais, si vous perdez ou cassez vos lunettes, vous délivrer une nouvelle paire avec verres correctifs sans ordonnance, "lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée", précise le décret. Cette possibilité nouvelle demeure très encadrée, l'opticien devant garder une traçabilité de chacune des opérations de ce genre et doit systématiquement transmettre à l'ophtalmologue du patient, le résultat de l'examen de réfraction réalisé au moment de la délivrance de la nouvelle paire de lunettes.

Un cadeau pour les opticiens

Les opticiens auront désormais aussi le droit d'adapter la correction des lentilles en cas de renouvellement lui-même, sans nécessaire passer par un médecin, et le tout pendant les trois ans suivant la délivrance de l'ordonnance. Ils disposaient déjà de cette possibilité pour les verres correctifs. Pour les lunettes, la validité des ordonnances passe à cinq ans, contre deux auparavant, pour tous les patients âgés de 16 à 42 ans (un an pour les moins de 16 ans et trois ans pour les plus de 42 ans).

Ces différentes mesures ne sont pas uniquement destinées à simplifier la vie des myopes, presbytes et astigmates. Elle sert aussi à réconforter un secteur professionnel qui avait vu d'un mauvais œil le plafonnement des remboursements de montures et de verres correctifs mis en place depuis le 1er janvier 2016 afin d'endiguer la flambée des prix de l'optique. La distribution de lunettes correctrices en pharmacie par la start-up lyonnaise Otiko avait également été très mal perçue par les opticiens.