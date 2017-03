Culture financière : les Français bons derniers au niveau européen

Pour célébrer, à sa façon, la Journée internationale des droits de la Femme, l'assureur Allianz a communiqué sur le fait que les Françaises étaient bonnes dernières au niveau européen en matière de connaissances financières. En effet, avec 5% des femmes françaises ayant répondu correctement aux "cinq questions élémentaires en rapport à la culture financière et la culture du risque", la France fait moins bien que les neuf autres pays étudiés. Mais, faut-il ajouter, les hommes français ne font guère mieux avec 10% d'entre eux ayant répondu correctement aux cinq questions.

Donc, reprenons : les Français sont bons derniers, hommes et femmes réunis, avec 7% en moyenne de personnes ayant répondu correctement aux cinq questions "conçues par le Groupe Allianz en collaboration avec le professeur Annamaria Lusardi (de l'Université George Washington)".

La France fait légèrement moins bien que le Portugal et l'Italie, avec respectivement 7% et 9%. Le pays dans lequel la culture financière est la plus solide est l'Autriche, avec 18% de personnes ayant répondu correctement aux cinq questions. L'Allemagne se classe deuxième avec 17%, la Suisse complète le podium avec 14%.

Une connaissance plus homogène dans la plus jeune génération

"Les Français plus âgés possèdent une culture financière légèrement plus développée que les plus jeunes", précise Allianz, mais les jeunes générations ont le mérite de réduire l'écart entre les hommes et les femmes à ce niveau. Dans le détail, les thèmes les plus maîtrisés par les Français, hommes et femmes confondus, sont l'inflation (57% de bonnes réponses) et les taux d'intérêts (73%). Le concept de risque et rendement (30%) et de diversification (44%) sont en revanche bien moins connus des Français.

Pour Ludiovic Subran, directeur de la recherche du Groupe Allianz, c'est au secteur financier que revient la tâche d'améliorer la culture financière des Français : "Nous devons, en concertation avec les organismes de surveillance et les instances gouvernementales, redoubler nos efforts de pédagogie financière en ciblant spécifiquement la gente féminine;"

___

L'étude d'Allianz a été réalisée en novembre 2016 sur un échantillon de mille personnes dans chacun des dix pays de l'Europe de l'ouest analysés.