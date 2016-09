Déménagement : combien ça coûte de quitter Paris ?

Quitter Paris oui mais à quel prix ? Selon l'étude réalisée par CadrEmploi le 1er septembre 2016, 76% des cadres résidant en Ile-de-France envisageraient de quitter la région dans les 3 ans à venir. Le coût du logement, le temps passé dans les transports en communs ou encore la pollution sont les principales raisons expliquant ce pressant désir d'ailleurs chez la majorité des cadres parisiens. Les grandes villes de province ; Bordeaux, Nantes et Lyon en tête, séduisent cette catégorie d'employés. Au-delà des enjeux personnels et professionnels, reste à savoir quel est le coût d'un déménagement dans une de ces villes.

La plateforme i-Déménager a surfé sur les surprenants résultats de l'étude de CadrEmploi pour publier une infographie reprenant le coût d'un déménagement selon plusieurs situations liées à un départ de la capitale. Ainsi, une famille de 2 adultes et 3 enfants quittant leur appartement parisien de 4 pièces pour s'installer en proche banlieue devrait en avoir pour 1.350 euros en moyenne pour une formule basique comprenant la fourniture de carton et le démontage/remontage des meubles en plus du transport. Un couple quittant son pavillon de 120m2 pour s'installer sur la Côte d'Azur en aura pour 3.400 euros en moyenne en choisissant une formule complète incluant également l'emballage de tous les objets.

Si vous voulez estimer le prix de la prestation réalisée par le professionnel, le site LeDemenageur.com offre un outil de calcul du volume et du coût de votre déménagement. Quoiqu'il en soit, faire appel à un déménageur professionnel a un donc un coût important, qui peut varier considérablement e selon la distance parcourue et la formule choisie. Le prix de la tranquillité d'esprit, sans doute...

Comment faire baisser le coût de son déménagement

Heureusement pour vous, si vous souhaitez changer de ville prochainement, il existe plusieurs moyens de faire baisser la facture. La première solution est toute simple : déménager par vos propres moyens. Si vous avez des amis motivés (et dévoués), vous pouvez vous contenter de louer un utilitaire et d'acheter de quoi emballer vos effets personnels. En passant par un site comme demenagerseul.com ou changerdeville.fr, vous pourrez potentiellement bénéficier de réduction sur ces frais.

Vous avez peut-être droit à une aide vous permettant de réduire le coût de votre changement de logement. En cas de mobilité interne, votre entreprise a peut être mis en place de dispositif de prise en charge des frais de déménagement. Si vous changez de logement parce que votre famille s'agrandit, vous pouvez également bénéficier de la prime de déménagement, distribuée par votre Caisse d'allocation familiale (Caf), ou par la Mutuelle sociale agricole (MSA) si vous travaillez dans ce secteur. Son montant est de 974,90 euros pour 3 enfants à charge (minimum pour y avoir droit) et augmente de 81,24 euros par enfant supplémentaire. Elle n'est octroyée que si vous avez droit à une aide au logement (Apl, Alf) pour votre nouveau domicile.

Un déménagement représentera de toute façon une somme conséquente à dépenser, suffisant pour reconsidérer les charmes de la ville lumière ?