5 villes atypiques pour investir dans un garage

Acheter un garage pour le louer comme espace de stockage, ce n'est pas la première idée qui vient à l'esprit d'un investisseur. Pourtant, les taux de rentabilité pour ce genre d'opérations dépassent bien souvent les 10% ! Si investir dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon ou Toulouse permettra d'atteindre très facilement ces taux de rentabilités, certaines villes, plus surprenantes, peuvent afficher des taux au-dessus des 10%. JeStocke.com, site leader de garde-meuble entre particuliers, a ainsi réalisé le classement des 5 villes les plus atypiques pour investir dans un garage.

Romans-sur-Isère

La ville de Romans-sur-Isère est située à une vingtaine de kilomètres de Valence (Drôme). Elle est surtout sur l'axe Valence-Grenoble, très fréquenté et assez peu fourni en espaces de stockage. Acheter un garage dans la petite ville de Romans-sur-Isère vous permettra donc d'espérer une rentabilité moyenne brute de 12%.

Libourne

La ville girondine de 25.000 habitants fait partie d'une aire urbaine beaucoup plus large (1.250.000 habitants si on y inclut Bordeaux et Arcachon). Profitant du dynamisme de Bordeaux, ville parmi les plus attractives pour les investisseurs immobiliers, Libourne offre donc des taux de rentabilité moyens de 11% pour un investissement dans un garage loué comme garde-meuble. Pour un garage de 12m2 loué sur la plateforme JeStocke.com, vous pouvez espérer un loyer mensuel de 120 euros.

Chelles

Acheter un garage à Chelles vous coûtera en moyenne 35% moins cher quand dans la moyenne de l'est parisien. Le loyer moyen que vous pouvez espérer en le louant, en revanche, sera équivalent: 145 euros par mois, pour un garage de 12m2 (plus haut loyer de l'étude). La ville profite de sa situation, entre Paris et Marne-la-Vallée tout en étant proche de l'aéroport Roissy-CDG.

Bourgoin-Jallieu

A Bourgouin-Jallieu, la rentabilité sera mois élevée que dans les villes précédemment citées (10%) mais le ticket d'entrée sera également beaucoup plus abordable. En effet, le prix d'achat d'un garage sera de 7.000 euros en moyenne. Le loyer mensuel moyen sera donc assez faible, à 58,20 euros par mois pour un garage de 12m2, mais la demande locative est forte car "Bourgoin-Jallieu fait en effet partie des 25 villes les plus

recherchées sur le site JeStocke.com", précise le classement.

Muret

La petite ville de l'agglomération toulousaine offrira un taux de rentabilité de 10% pour un garage loué comme garde-meuble, avec un loyer moyen dépassant les 100 euros par mois. A l'instar de Libourne, Muret profit de l'attractivité de Toulouse pour afficher de tels résultats.