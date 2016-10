Chaque heure on épargne en moyenne 1,14€ en Suisse contre 0,37€ en France

Les ménages suisses arrivent à épargner près de 10.000 euros par an, soit trois fois plus que les Français (3.279,50 euros par an en moyenne) ! Avec exactement 9.936,58 euros en moyenne par an les Helvètes sont donc les champions du monde de l'épargne, selon le classement réalisé par Expert Market, dont les résultats ont été publiés le 3 octobre 2016, grâce à un taux d'épargne de 19.03% pour un revenu annuel moyen de 52.226,30 euros. Un montant bien plus élevé que dans l'Hexagone, rendant plus facile la possibilité d'épargner, le revenu annuel moyen en France étant "seulement" de 36.898,03 euros. Le reste du podium est Scandinave, la Suède (5,751.78 euros/an) et la Norvège (4,148.68 euros/an) se classant respectivement deuxième et troisième.

Expert Market décline ses calculs, basés sur le rapport entre le salaire annuel moyen et le taux d'épargne des ménages par pays (tous les deux fournis par l'OCDE), en mois, en jour et en heure. Ainsi, les Suisses épargnent plus d'un euro par heure (1,14) alors que nous ne mettons que 37 centimes de côté dans le même laps de temps. Nos voisins Belges font encore moins bien, avec seulement 25 centimes épargnés par heure. L'épargne rapportée au mois est probablement la plus pertinente pour comprendre la mentalité des différents pays : en Suisse, le montant moyen épargné par mois s'élève à 828,05 euros. En Allemagne, il est de 318,89 euros et de 273.29 euros en France.

Huit pays avec un taux d'épargne négatif

De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains préservent en moyenne 217,38 euros par mois, alors que leur salaire annuel moyen est plus élevé que celui des Suisses (52.516,99 euros). Les autres pays d'Amérique du Nord font moins bien : les Canadiens épargnent 135,90 euros par mois et les Mexicains 59,39 euros. Ces derniers ont cependant un meilleur taux d'épargne que les USA (5,36% contre 4,97%), leur salaire annuel moyen étant nettement moins élevé.

Dans huit pays de l'étude, le taux d'épargne est négatif et l'épargne par période l'est donc également. Ainsi, les Britanniques "perdent" 1 centime d'euro par heure et 67 euros par an, en moyenne. Pour d'autres pays, les chiffres sont plus inquiétants : au Portugal, avec un taux d'épargne de -4,07% et un salaire annuel moyen de 21.560,82 euros, la perte s'élève à 876,45 euros par an. La Grèce se classe, malheureusement sans grande surprise, à la dernière place du classement, avec une perte annuelle moyenne de 3.895,75 euros pour un salaire annuel moyen de 22.550,09 euros. Ce qui correspond à un taux d'épargne de -17,28%...

