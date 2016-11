L'assurance vie en baisse pour la première fois depuis 2013

Le mois d'octobre 2016 restera comme un mois noir pour les produits d'épargne français. Après le livret A et le Livret de développement durable (LDD), c'est au tour de l'assurance vie de connaître un mois de décollecte, selon les statistiques de la Fédération française de l'assurance (FFA) publiées le 24 novembre 2016.

Les épargnants français ont retiré 10,2 milliards d'euros de leurs contrats d'assurance vie, en ne déposant "que" 10,1 milliards d'euros, la décollecte s'établissant donc à 100 millions d'euros. Elle fait suite à une collecte nulle au mois de septembre. De très faible ampleur, la décollecte de l'assurance vie est surtout notable car elle n'était plus intervenue depuis la fin de l'année 2013.

Un encours toujours considérable

Les sommes versées par les épargnants sur leur contrat étant bien plus élevées que les deux mois précédents (8,4 milliards d'euros en août et 9,6 milliards d'euros en septembre), ce sont les retraits qui ont atteint un niveau anormalement élevé. Comme pour le livret A et le LDD, le fait que le mois d'octobre soit celui de paiement de l'impôt sur le revenu n'est probablement pas étranger à cette dynamique. Certains épargnants peuvent également se servir de leur assurance vie pour payer leurs impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) voire même leur Impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Les épargnants sont peut être également un peu refroidis par les taux atteints par les fonds en euros, qui ne cessent de chuter depuis plusieurs années. Cette première décollecte suffira-t-elle à faire perdre à l'assurance vie son statut de placement préféré des Français ? Avec son encours toujours considérable de 1,621 milliards d'euros à fin octobre 2016, il bénéficie d'une bonne marge. A titre de comparaison, l'encours cumulé du livret A et du LDD s'élève à 357,4 milliards d'euros, ces deux livrets étant toutefois soumis à des plafonds de versement qui limitent de fait leur encours.