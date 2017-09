Le Livret A toujours en pleine forme en dépit de son taux bas

Le livret A sur les bases d'une année record ? Les dépôts d'argent des épargnants sur le Livret A ont largement dépassé les retraits au mois d'août, à hauteur de 1,59 milliard d'euros, selon les données publiées jeudi par la Caisse des dépôts. Sur les huit premiers mois de l'année, la collecte cumulée du Livret A est positive, atteignant 12,17 milliards d'euros. A titre de comparaison, la collecte cumulée sur l'ensemble de l'année 2016 n'était que de 1,75 milliard d'euros.

Ce produit d'épargne, qui finance notamment le logement social, demeure l'un des placements préféré des Français en dépit d'une rémunération à son plus bas historique (0,75%). On dénombre plus de 61 millions de livrets A en France, pour un encours total qui s'élève désormais à 271,7 milliards d'euros, contre 258 milliards d'euros l'an dernier à la même période.

Son taux maintenu au plus bas pendant deux ans ?

L'évolution de la rémunération du Livret A, revue tous les six mois, est censée s'aligner sur celle de l'inflation hors tabac et des taux sur le marché monétaire. Sa formule de calcul a été modifiée cet été afin d'empêcher des variations trop brutales. Néanmoins, le gouvernement envisage de maintenir ce taux stable au cours des deux prochaines années afin de "mobiliser des financements" pour les organismes de logement social et donc de "baisser les loyers" pour ce type de logements, a déclaré le gouvernement la semaine dernière.

Pour sa part, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui participe depuis le début de l'année au financement de l'économie sociale et solidaire, a suivi la même tendance au mois d'août avec une collecte positive de 340 millions d'euros. Depuis janvier, la collecte cumulée s'affiche à 2,41 milliards d'euros contre une décollecte de 10 millions d'euros l'an dernier sur la même période.

Au total, l'encours des placements réalisés sur ces deux produits défiscalisés atteignait à fin août 375,5 milliards d'euros.

(avec AFP)