A Manhattan, il faut débourser 2 millions de dollars pour être propriétaire

S'installer près de Central Park n'aura jamais été aussi cher. Pour accéder à ce privilège, mieux avoir le portefeuille fourni, très fourni. Car le prix d'un appartement à Manhattan, Harlem exclu, devrait atteindre 2,2 millions de dollars (environ 2 millions d'euros) en moyenne sur l'année, contre 1,9 millions en 2015, selon une étude de CityRealty détaillée par Reuters.

Le marché du quartier le plus prisé de New-York est boosté par les logements neufs. Sur l'année, l'immobilier ancien s'est vendu à un prix stable aux alentours de 1.700 dollars le pied carré, soit environ 17.200 euros le mètre carré, selon CityRealty. À l'inverse, le prix moyen dans le neuf n'a cessé d'augmenter jusqu'à un pic en novembre à 2.877 dollars le pied carré, soit environ 29.106 euros le mètre carré. À Paris, dans les quartiers prisés comme Notre-Dame ou Saint-Germain-dès-Près, le mètre carré s'adjuge à 12.500 euros.

Au 432 Park Avenue, des appartements vendus 40 millions de dollars

L'attractivité du neuf s'explique en partie par la mise sur le marché du 432 Park Avenue et ses 147 appartements, prêts à l'occupation depuis fin 2015. Ce luxueux building de 426 mètres de haut pour 85 étages, situé à deux rues de Central Park, est l'un des plus grands gratte-ciel résidentiels au monde. La majorité des appartements vendus cette année ont dépassé les 10 millions de dollars, une poignée a même été adjugée à plus de 40 millions de dollars.

(Crédits: Reuters/Shannon Stapleton)

Ce genre de résidence ne sort pas de terre tous les ans. Faute de nouvelles constructions luxueuses comme le 432 Park Avenue, CityRealty prévoit une stabilisation des prix pour 2017.

Les prix ont doublé en dix ans

À Manhattan, le prix médian des appartements a également atteint le record de 1,2 million de dollars, contre 1,1 million en 2015. Il y a dix ans, le prix des nouveaux biens étaient équivalents au parc ancien, mais l'écart se creuse depuis 2008, souligne Reuters. Le prix moyen pour un appartement ont augmenté de 91% par rapport à 2006, indique CityRealty.