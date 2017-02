Immobilier : les dix villes les plus chères du monde

Autant le dire toute de suite : Paris n'est pas dans la liste des villes les plus chères du monde qui va suivre. Et ce, pour une simple et bonne raison : celle-ci se base sur un rapport, le International housing Affordability Survey réalisé par Demographia, qui ne prend pas en compte la France. L'étude ne porte en réalité que sur neuf pays, leurs grandes villes et leur marché immobilier. Seuls l'Australie, le Canada, Hong-Kong, l'Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Singapour et, bien sûr, les Etats-Unis figurent donc au classement.

Pour déterminer à quel point les villes de ces différents pays pouvaient être considérées comme chères, Demographia établit un ratio entre le revenu moyen des habitants d'une ville avec le niveau moyen des prix de l'immobilier. Pour la première ville du classement, la plus chère, ce ratio s'élève à 18,1. De l'autre côté du classement, c'est la ville de Racine, dans le Wisconsin (Etats-Unis) qui est considérée comme la moins chère, avec un ratio de 1,8 (soit dix fois moins que la ville la plus chère).