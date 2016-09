Propriétaire : comment louer son bien sans passer par une agence immobilière

La pierre est la valeur refuge de l'épargnant Français. Cette rengaine n'a toujours pas perdu de sa pertinence si l'on se fie aux dernières statistiques de la Banque de France sur les crédits accordés aux particuliers. L'instance relève en effet que "12% des crédits nouveaux à l'habitat ont pour motif un investissement locatif contre moins de 10% il y a un an".

Qu'il passe par un dispositif d'incitation fiscale à l'achat dans le neuf comme le Pinel ou par une acquisition immobilière plus classique, l'investissement locatif séduit donc toujours autant les Français. Ils y voient l'occasion de s'octroyer un complément de revenu sûr et durable tout en achetant un bien qui a peu de chance de perdre de sa valeur. Pourtant, ce type d'investissement suppose de s'impliquer plus que les autres, car le bien immobilier ne va pas se louer tout seul...

Vous avez deux solutions pour gérer la location de votre bien. Vous pouvez faire appel à une agence immobilière, à la fois pour trouver un locataire et pour s'occuper de la location dans la durée. C'est la solution choisie par 35% des propriétaires, selon les statistiques de l'Enquête Logement 2013 de l'Insee.

64% des bailleurs font le choix de se passer d'agence, principalement afin d'éviter les frais de gestion prélevés par les professionnels de l'immobilier, s'élevant en moyenne à 6%. Toutefois, cette solution peut sembler chronophage et contraignante. Est-ce réellement le cas ? A quel point devez-vous impliquer dans ce processus ? Voici les solutions vous permettant de louer votre bien immobilier en toute tranquillité.

Passer une petite annonce pour trouver un locataire

Trouver un locataire sans passer par une agence immobilière vous obligeait il y a quelques années à passer par les petites annonces de votre journal local ou d'un journal spécialisé. Aujourd'hui, il existe de nombreux sites d'annonces immobilières entre particuliers et vous n'aurez que l'embarras du choix. Des traditionnels PAP ("De particulier à particulier") et ParuVendu au petits nouveaux tels que Somhome, en passant par le désormais incontournable Le Bon Coin, les plateformes pour rendre visibles votre bien immobilier auprès d'éventuels locataires sont nombreuses et variées. Attention, passer par un de ces sites et non pas par une agence immobilière ne signifie pas pour autant que la démarche est totalement gratuite. Ainsi, à titre d'exemple, mettre votre annonce sur le pap.fr pendant une semaine vous coûtera 29 euros.

Sur Somhome, cette démarche sera totalement gratuite mais le site vous proposera une formule "option Zen", à 2 euros par mois, qui vous offrira une meilleure visibilité auprès des internautes recherchant un bien à louer et un accompagnement dans la gestion de votre location.

Gérer votre bail et votre location dans la durée

Car une location ne s'arrête pas au moment où vous avez trouvé un locataire pour votre appartement ou votre maison. Vous devrez lui faire signer un bail en bonne et due forme, vous protéger contre les éventuels loyers impayés, réaliser les diagnostics vous permettant de mettre votre bien sur le marché en toute légalité. C'est lors de ces actions que l'option Zen de Somhome ou qu'une plateforme comme Gerermonbien.com peuvent intervenir.

Gerermonbien.com propose ainsi aux propriétaires plusieurs formules leur permettant de dématérialiser la location de leur bien immobilier. La formule de base, appelée "essentiels", est facturée 9,90 euros pour 1 mois et elle est centrée sur les documents légaux. "En Entrant les coordonnées du locataire, du propriétaire et les caractéristiques du bien, la plateforme est capable de générer les documents légaux nécessaires à votre location", détaille Jonathan Amsellem, un des cofondateurs de Gerermonbien.com. Elle proposera également des alertes pour envoyer vos rappels de loyers ou "l'indexation annuelle des loyers et des charges grâce à un logiciel dédié", ajoute Jonathan Amsellem.

Loyers impayés, conformité du bail... penser à l'assistance juridique

Les formules plus haut-de-gamme proposent d'autres services, principalement basée sur l'assistance juridique. "Pour chaque problème rencontrée par nos clients, nous proposons une réponse en 24h", garantit le cofondateur de Gerermonbien.com. Elles inclueront également une garantie contre les loyers impayés.

Il est vrai que les situations problématiques et les paramètres à prendre en compte pour mettre son bien en location sont nombreux. Outre les loyers impayés, la conformité du bail ou le diagnostic de votre bien, vous devrez également, si vous louez à Paris, vous assurer que le loyer fixé est bien conforme à la réglementation mise en place par l'encadrement des loyers.

Cela exige la plus grande vigilance quant aux nouveautés législatives, et Gerermonbien.com vous accompagne dans ces démarches, si vous choisissez la formule premium, à 159 euros sur 12 mois tout de même. "Nous mettons la base juridique à jour le plus souvent possible", assure Jonathan Amsellem.

De la mise de votre bien sur le marché à la fin de la durée de votre bail, vous pouvez donc gérer intégralement la location de façon dématérialisée. Gerermonbien.com a d'ailleurs noué un partenariat avec Pap en ce sens, avec la volonté d'être de devenir "une vraie alternative aux agences immobilières" et à, terme, "grignoter un peu de leurs parts de marché". En attendant, avec près de 4 millions de logements sur le marché sans agence immobilière, il y a déjà une clientèle potentielle importante...