Le Portugal va mettre en place une taxe foncière basée sur l’ensoleillement

Le rayon de soleil sur la terrasse pourrait bientôt coûter cher aux propriétaires d'un bien immobilier au Portugal. En effet, un décret publié le 25 octobre 2016 instaure la possibilité de moduler la taxe foncière en fonction du niveau de lumière naturelle qui entre dans un logement ou de la vue dont il dispose. Ainsi, un appartement baigné de lumière avec une belle vue sur la mer pourra payer jusqu'à 20% de taxe foncière en plus qu'un apparemment moins bien loti. A l'inverse, les logements en rez-de-chaussée ou mal exposés pourront bénéficier d'une réduction de cette taxe.

"Notre objectif est d'introduire une plus grande équité fiscale" a justifié le ministre des Finances portugais Rocha Andrade dans des propos relayés par The Portugal News. C'est également une décision qui fait écho à une volonté de coller aux "variation de prix du marché immobilier actuel". Les partis d'opposition - c'est le Parti socialiste qui est actuellement au pouvoir - se sont majoritairement prononcés contre cette mesure, qu'ils voient comme un coup dur porté à la classe moyenne. Le président de l'association des propriétaires lisboètes (Associaçao lisbonense de proprietarios en Portugais), Luis Menezes Leitao, a regretté que l'on cible les propriétaires et que cette hausse de la fiscalité porte sur quelque chose qui ne génère pas de profit.

La fin de la grande séduction ?

Cette mesure sera-t-elle suffisante pour dissuader les Français de s'installer au Portugal ? Pour rappel, la France est le pays qui fourni le plus grand nombre de nouveaux résidents fiscaux au Portugal en 2016. Le pays séduit majoritairement les retraités de pays comme la France ou l'Angleterre, grâce au coût et à la qualité de la vie, mais surtout par le biais d'une mesure fiscale prise en 2013 qui exonère les nouveaux ressortissants d'impôts sur leurs revenus perçus à l'étranger pendant dix ans.

