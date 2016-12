A Londres, la colocation coûte presque deux fois plus cher qu'à Paris

Si vous trouvez le prix des chambres en colocation trop cher à Paris, attendez de voir ce qu'il en est à Londres... La plateforme Weroom a publié le 12 décembre 2016 son index des loyers en colocation dans la capitale anglaise, après avoir étudié Paris, Lyon puis Lille. Et les loyers demandés pour une simple chambre en colocation peuvent atteindre des cimes insoupçonnées. L'index se basant une nouvelle fois sur le plan de métro de la ville, la station la plus chère de la capitale britannique est Hammersmith, avec un loyer moyen de 1.455 livres sterling, soit 1.735 euros mensuels...

Le quartier huppé de l'ouest du centre Londonien, au sein duquel des entreprises comme Coca-Cola, Dinsey ou Sony ont placé leurs bureaux, est suivi de près par d'autres stations tels que SouthWark (1.445 livres / 1.724 euros), Holborn (1.436 livres / 1.713 euros) et Queensway (1.429 livres / 1.705 euros). Ces stations ont en commun d'être toute situées dans l'hypercentre londonien (Zone 1), zone dans laquelle les loyers pour une chambre en colocation s'élèvent en moyenne à 955 livres, soit 1.130 euros. "A titre de comparaison, le prix moyen du loyer à Paris est de 650 euros", rappelle Weroom... Et les loyers moyens par station à Paris culminent à 1.080 euros pour la station Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel, soit 650 euros de moins que la station londonienne la plus chère.

Il y a donc un réel gouffre entre le niveaux des loyers en colocation à Londres et à Paris, la capitale française étant pourtant déjà très chère par rapport aux autres grandes villes de l'Hexagone. Londres, dans laquelle on dénombrait plus de 220.000 ressortissants français en 2014, attire pourtant encore beaucoup de nos concitoyens : "Plus de 300.000 Français foulent le sol anglais chaque année et s'y installent", rappelle Weroom.